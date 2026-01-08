Proyectos de mejora

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Ampliaciones, nuevas líneas, modernización... Descubre los principales proyectos del tranvía de Île-de-France.

Ampliaciones del tranvía T1

La ampliación del tranvía T1 hacia el oeste dará servicio a las ciudades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes y Colombes.

Infórmate más sobre la ampliación del tranvía T1 hacia el oeste
Colocación de las vías en la extensión del tranvía T1 hacia el oeste

La extensión del tranvía T1 hacia el este dará servicio a las ciudades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois y Fontenay-sous-Bois.

Infórmate más sobre la ampliación del tranvía T1 hacia el este

Ampliación del tranvía T3b

La ampliación desde Porte de la Chapelle (18º París) hasta Porte d'Asnières (17º París) está actualmente en construcción.

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Ampliación del tranvía T7

La ampliación del tranvía T7 hasta Juvisy-sur-Orge (91) conectará el centro de empleo de Orly-Rungis con la estación Juvisy-sur-Orge.

Infórmate más sobre la ampliación del tranvía T7

Nueva línea de tranvía T9

El tranvía T9 conectará la Porte de Choisy (13 de París) con el centro de Orly (94) mientras fortalecerá la oferta de transporte en las ciudades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly y París.

Descubre más sobre el futuro tranvía T9
Los trenes y el taller-garaje del futuro tranvía T9

Nueva línea de tranvía T10

El tranvía T10 conectará La Croix de Berny (Antony) con la Place du Garde (Clamart), dando servicio también a las localidades de Châtenay-Malabry y Plessis-Robinson.

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Nueva línea de tranvía T12

El tranvía T12 dará servicio a 12 localidades de Essonne entre Massy y Evry-Courcouronnes.

Descubre más sobre el futuro tranvía T12

Nueva línea de tranvía T13

El tranvía T13 conectará Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École y dará servicio a las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.

Obras en el futuro tranvía T13 en la estación de Mareil-Marly

Tras la puesta en servicio del tranvía T13, también se construirá una extensión hacia el norte desde Saint-Germain Grande Ceinture hasta Achères-Ville RER pasando por la estación Poissy RER.

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