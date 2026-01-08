Ampliaciones del tranvía T1
La ampliación del tranvía T1 hacia el oeste dará servicio a las ciudades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes y Colombes.
La extensión del tranvía T1 hacia el este dará servicio a las ciudades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois y Fontenay-sous-Bois.
Ampliación del tranvía T3b
La ampliación desde Porte de la Chapelle (18º París) hasta Porte d'Asnières (17º París) está actualmente en construcción.
Ampliación del tranvía T7
La ampliación del tranvía T7 hasta Juvisy-sur-Orge (91) conectará el centro de empleo de Orly-Rungis con la estación Juvisy-sur-Orge.
Nueva línea de tranvía T9
El tranvía T9 conectará la Porte de Choisy (13 de París) con el centro de Orly (94) mientras fortalecerá la oferta de transporte en las ciudades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly y París.
Nueva línea de tranvía T10
El tranvía T10 conectará La Croix de Berny (Antony) con la Place du Garde (Clamart), dando servicio también a las localidades de Châtenay-Malabry y Plessis-Robinson.
Nueva línea de tranvía T12
El tranvía T12 dará servicio a 12 localidades de Essonne entre Massy y Evry-Courcouronnes.
Nueva línea de tranvía T13
El tranvía T13 conectará Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École y dará servicio a las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.
Tras la puesta en servicio del tranvía T13, también se construirá una extensión hacia el norte desde Saint-Germain Grande Ceinture hasta Achères-Ville RER pasando por la estación Poissy RER.