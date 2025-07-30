AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Tranvía

Desde 2013, el tranvía T7 conecta Villejuif (94) con la terminal actual "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). La extensión hacia Juvisy-sur-Orge (91) conectará el centro de empleo de Orly-Rungis con la estación Juvisy-sur-Orge, y proporcionará conexiones con el RER C y D, los metros 7, 14 sur, 15 y 18, así como con el autobús TVM. Esta ampliación forma parte de un proyecto más amplio para mejorar el entorno de vida a lo largo del RN7.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Essonne
RATP
Île-de-France Mobilités

El segundo T7 Café se celebrará el miércoles 10 de diciembre en Athis-Mons

Plan

Cifras clave

3,7 km

de la nueva línea

6 nuevas emisoras

Le Contin, Estadio Delaune, Pirámide, Observatorio, Mariscal Leclerc, Polo Multimodal Juvisy

Partidos

RER C y D, Metros 7, 14, 15 y 18, Autobús TVM

Servicio extenso

7 días a la semana, de 5:00 a 0:30 a.m.

60.000 pasajeros/día

En toda la línea

Calendario

Financiación y actores
  1. 2008
    Consulta
  2. 2008-2011
    Estudios preliminares
  3. 2012
    Diagrama esquemático
  4. 2013
    Investigación pública / Declaración de utilidad pública
  5. 2013-2017
    Estudios de rutas alternativas
  6. 2017-2019
    Estudios preliminares de diseño
  7. 2020
    Continuación de estudios detallados de diseño / Finalización de estudios de concesión / Preparación de expedientes regulatorios (seguridad, autorización medioambiental, permiso de desarrollo)
  8. 2021
    Restitución de los estudios de trabajo
  9. 2022
    Expediente único de autorización y expediente preliminar de seguridad / Adjudicación del primer contrato de obras / Inicio de las concesión (segundo semestre)
  10. Hoy
    2023
    Continuación del trabajo preparatorio