AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Desde 2013, el tranvía T7 conecta Villejuif (94) con la terminal actual "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). La extensión hacia Juvisy-sur-Orge (91) conectará el centro de empleo de Orly-Rungis con la estación Juvisy-sur-Orge, y proporcionará conexiones con el RER C y D, los metros 7, 14 sur, 15 y 18, así como con el autobús TVM. Esta ampliación forma parte de un proyecto más amplio para mejorar el entorno de vida a lo largo del RN7.