AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Desde 2013, el tranvía T7 conecta Villejuif (94) con la terminal actual "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). La extensión hacia Juvisy-sur-Orge (91) conectará el centro de empleo de Orly-Rungis con la estación Juvisy-sur-Orge, y proporcionará conexiones con el RER C y D, los metros 7, 14 sur, 15 y 18, así como con el autobús TVM. Esta ampliación forma parte de un proyecto más amplio para mejorar el entorno de vida a lo largo del RN7.
Plan
Cifras clave
3,7 km
de la nueva línea
6 nuevas emisoras
Le Contin, Estadio Delaune, Pirámide, Observatorio, Mariscal Leclerc, Polo Multimodal Juvisy
Partidos
RER C y D, Metros 7, 14, 15 y 18, Autobús TVM
Servicio extenso
7 días a la semana, de 5:00 a 0:30 a.m.
60.000 pasajeros/día
En toda la línea
Calendario
- 2008Consulta
- 2008-2011Estudios preliminares
- 2012Diagrama esquemático
- 2013Investigación pública / Declaración de utilidad pública
- 2013-2017Estudios de rutas alternativas
- 2017-2019Estudios preliminares de diseño
- 2020Continuación de estudios detallados de diseño / Finalización de estudios de concesión / Preparación de expedientes regulatorios (seguridad, autorización medioambiental, permiso de desarrollo)
- 2021Restitución de los estudios de trabajo
- 2022Expediente único de autorización y expediente preliminar de seguridad / Adjudicación del primer contrato de obras / Inicio de las concesión (segundo semestre)
- Hoy2023Continuación del trabajo preparatorio