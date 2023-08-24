¡Participa en el próximo T7 Café!

La segunda edición del T7 Café se celebrará el miércoles 10 de diciembre de 2025 en la escuela primaria Jules Ferry en Athis-Mons.

Los temas en la agenda de este evento:

✔ Un repaso a las obras del año 2025, en particular en el lugar de conversión del paso subterráneo de Belle Étoile, que está llegando a su fin

✔ Perspectivas para el trabajo futuro en 2026

Île-de-France Mobilités organiza regularmente sesiones de debate para informarle y responder a todas sus preguntas sobre la ampliación del tranvía T7. Estas reuniones son una oportunidad para descubrir el proyecto y sus actores en un ambiente amigable rodeado de una bebida caliente y un tentempié.

Edición anterior:

El primer T7 Café se celebró en junio de 2025 en el mercado Gravillies de Athis-Mons.

Su tema fue la demolición y conversión del paso subterráneo de la carretera Belle Étoile.