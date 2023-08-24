Cierre
Se moviliza a un agente local para informar y responder preguntas de los residentes y comerciantes. Podrás conocerle fácilmente durante las permanencias, o contactarle por teléfono o correo electrónico. Se organizarán reuniones locales de vez en cuando a lo largo del año.
Puedes escribirle o llamarle, ¡no dudes!
Correo: [email protected]
Teléfono: 06 21 63 93 67
"Mi objetivo, como agente local, es apoyar a los residentes y usuarios locales en estas transiciones proporcionándoles referencias. Me gusta este trabajo de contacto y trabajo de campo, que requiere escuchar los problemas de todos y anticipar los impactos del trabajo para no sorprender a nadie."
Tu agente local
¡Participa en el próximo T7 Café!
La segunda edición del T7 Café se celebrará el miércoles 10 de diciembre de 2025 en la escuela primaria Jules Ferry en Athis-Mons.
Los temas en la agenda de este evento:
✔ Un repaso a las obras del año 2025, en particular en el lugar de conversión del paso subterráneo de Belle Étoile, que está llegando a su fin
✔ Perspectivas para el trabajo futuro en 2026
Île-de-France Mobilités organiza regularmente sesiones de debate para informarle y responder a todas sus preguntas sobre la ampliación del tranvía T7. Estas reuniones son una oportunidad para descubrir el proyecto y sus actores en un ambiente amigable rodeado de una bebida caliente y un tentempié.
Edición anterior:
El primer T7 Café se celebró en junio de 2025 en el mercado Gravillies de Athis-Mons.
Su tema fue la demolición y conversión del paso subterráneo de la carretera Belle Étoile.
Si eres comerciante, profesional o residente local, aquí encontrarás toda la información sobre:
- La creación de la Comisión de Liquidación Amistosa (CRA) para los comerciantes y profesionales que viven cerca de la extensión del tranvía T7.
- El sistema de información local para plantear tus dudas relacionadas con el trabajo.
- El procedimiento preventivo resumen destinado a proteger los edificios cercanos al lugar.
La Comisión de Liquidación Amistosa (CRA)
Île-de-France Mobilités quería establecer un procedimiento de liquidación amistoso, gestionado por la Comisión de Liquidación Amistosa (CRA).
Esta comisión examina las reclamaciones de indemnización presentadas por profesionales que viven cerca de la ruta de la extensión del tranvía T7.
Los comerciantes y artesanos registrados en el registro comercial o de oficios, que vivan cerca de la ruta y que se hayan establecido antes de la fecha de la declaración de utilidad pública del proyecto, promulgada el 21 de noviembre de 2021, son elegibles. Para ser indemnizados, los profesionales locales deben haber sufrido daños que son consecuencia directa de las obras de infraestructura en el tranvía T7.
La secretaría de la CRA está proporcionada por Setec Organisation, la gestora de proyecto de Île-France-Mobilités para el proyecto del tranvía T7:
Organización Setec
Equipo de proyecto del tranvía T7, Secretaría de la comisión de liquidación amistosa
Departamento de Infraestructura y Movilidad
42-52, quai de la Rapée, CS 71230
Cedex de París 12
Para presentar una reclamación de compensación, descargue y rellene los documentos que aparecen a continuación.
El procedimiento resumen preventivo
La ampliación del tranvía T7 forma parte de un entorno urbano denso y está cerca de muchas viviendas. A pesar de todas las precauciones tomadas, la obra puede afectar a los edificios vecinos. Por ello, Île-de-France Mobilités ha implementado un procedimiento sumario preventivo, acompañado de un experto independiente designado por el Tribunal Administrativo. Este experto revisa previamente el estado de los edificios vecinos e identifica los riesgos de deterioro que podrían afectarles durante el trabajo. Esto es la garantía para los residentes locales de una gestión objetiva y neutral de cualquier daño. Los residentes implicados por la experiencia son informados por carta y se mantienen informados sobre el progreso del procedimiento.
