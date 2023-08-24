Descubre el proyecto

El proyecto de un vistazo

Una oportunidad para el sur de Île-de-France

El tranvía T7 circula hoy entre las estaciones Villejuif-Louis Aragon y Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Con la extensión de la línea hasta Juvisy-Sur-Orge, se facilitarán aún más los viajes locales y de negocios:

Un servicio reforzado a instalaciones públicas, zonas comerciales y la zona de empleo de Orly-Rungis .

. Nuevas conexiones con el metro 7, RER C y RER D, el autobús TVM, líneas de autobús desde el Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge y con las futuras líneas 14, 15 y 18.

Athis-Mons y Paray-Vieille Poste conectan con Juvisy-Sur-Orge en 12 minutos.

Un servicio frecuente, fiable y rápido gracias a los carriles dedicados al tranvía en la mayor parte de la ruta (solo la Avenue d'Estienne d'Orves en Juvisy se ve afectada por el tráfico compartido entre coches y tranvía)

Moviéndose en un entorno renovado... y preservado

La ampliación del tranvía T7 sigue un enfoque medioambiental exigente.

Desde la RN7 en Athis-Mons hasta el centro de Juvisy-Sur-Orge, el tranvía T7 servirá a sectores en plena renovación y fortalecerá el atractivo del territorio. La plantación de árboles y el desarrollo de senderos peatonales en la RN7 contribuirán a la renovación del entorno vital y a la creación de un bulevar urbano más tranquilo.

En Juvisy-Sur-Orge, el Observatorio Camille Flammarion, declarado Monumento Histórico en 2009, el edificio Ducastel y el parque se realzarán con un nuevo patio delantero arbolado cuyos ligeros recubrimientos evitarán el efecto de "isla de calor".

Estudiados con antelación, los métodos de integración del proyecto también buscan preservar los niveles freáticos. Además, la ruta elegida preserva la posibilidad de reabrir el Cours de l'Orge.