Descubre el proyecto
El tranvía T7 acompaña a una creciente necesidad de viajes, con la recalificación del antiguo RN7 y la llegada del metro 14 al aeropuerto de Orly. Fomentará conexiones con el metro 7, las futuras líneas 14, 15 y 18, así como con el RER C y D y el autobús TVM. La ampliación conectará la ciudad de Athis-Mons con Juvisy-sur-Orge, pasando por Paray-Vieille-Poste, en 12 minutos.
El proyecto de un vistazo
Una oportunidad para el sur de Île-de-France
El tranvía T7 circula hoy entre las estaciones Villejuif-Louis Aragon y Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Con la extensión de la línea hasta Juvisy-Sur-Orge, se facilitarán aún más los viajes locales y de negocios:
- Un servicio reforzado a instalaciones públicas, zonas comerciales y la zona de empleo de Orly-Rungis.
- Nuevas conexiones con el metro 7, RER C y RER D, el autobús TVM, líneas de autobús desde el Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge y con las futuras líneas 14, 15 y 18.
- Athis-Mons y Paray-Vieille Poste conectan con Juvisy-Sur-Orge en 12 minutos.
- Un servicio frecuente, fiable y rápido gracias a los carriles dedicados al tranvía en la mayor parte de la ruta (solo la Avenue d'Estienne d'Orves en Juvisy se ve afectada por el tráfico compartido entre coches y tranvía)
Moviéndose en un entorno renovado... y preservado
La ampliación del tranvía T7 sigue un enfoque medioambiental exigente.
Desde la RN7 en Athis-Mons hasta el centro de Juvisy-Sur-Orge, el tranvía T7 servirá a sectores en plena renovación y fortalecerá el atractivo del territorio. La plantación de árboles y el desarrollo de senderos peatonales en la RN7 contribuirán a la renovación del entorno vital y a la creación de un bulevar urbano más tranquilo.
En Juvisy-Sur-Orge, el Observatorio Camille Flammarion, declarado Monumento Histórico en 2009, el edificio Ducastel y el parque se realzarán con un nuevo patio delantero arbolado cuyos ligeros recubrimientos evitarán el efecto de "isla de calor".
Estudiados con antelación, los métodos de integración del proyecto también buscan preservar los niveles freáticos. Además, la ruta elegida preserva la posibilidad de reabrir el Cours de l'Orge.
- 3,7 km de nueva línea entre Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste y Juvisy-Sur-Orge
- Nuevas conexiones con los metros 7, 14, 15 y 18 / autobús RER C y D / TVM
- Los 7 días de la semana, de 5 a.m. a 00:30 a.m.
- 60.000 pasajeros en toda la línea
- Juvisy-Orly en menos de 30 minutos
- 100% accesible para personas con movilidad reducida
La ruta y sus correspondencias
Con su carril dedicado y prioridad en los semáforos, el tranvía ofrece tiempos de viaje reducidos y una alta frecuencia de pasos. Así, el tranvía T7 tardará unos 22 minutos en conectar el enlace Juvisy-Sur-Orge con el nudo de Orly-Rungis.
La ampliación del tranvía T7 dará servicio a Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste y Juvisy-sur-Orge gracias a la creación de 6 nuevas estaciones, incluida una estación subterránea.
El tranvía T7 ofrecerá conexiones con diferentes líneas:
- las líneas de metro 14 y 18 en el aeropuerto de Orly,
- Las líneas de metro 7 y 15 en Villejuif-Louis Aragón,
- el RER C y D en el enlace Juvisy-sur-Orge,
- la red local de autobuses desde los centros de Athis-Mons y Juvisy-sur-Ogre.
El tranvía ampliado del T7 significa una mejor conexión entre Essonne y Val-de-Marne y conexiones más sencillas entre París y los suburbios del sur.
Un proyecto para revitalizar el territorio
Servicio a instalaciones y tiendas
Diseñada para un uso práctico, la ampliación del tranvía T7 dará servicio a numerosas instalaciones públicas (hospital, juzgado de primera instancia y comisaría de policía en Juvisy-sur-Orge, centro acuático, etc.), zonas comerciales (centro comercial Carrefour en Athis-Mons, mercado Juvisy-sur-Orge), tiendas locales y el complejo hotelero Orly.
El proyecto también proporcionará acceso al sector Orly-Rungis desde el sur, el principal centro económico del sur de Île-de-France, con sus 65.000 empleos y 5.500 empresas.
Un nuevo tranvía, remodelación de espacios públicos
La ampliación de la línea de tranvía T7 apoya las operaciones de reurbanización de las localidades que atraviesa:
- En Athis-Mons y Paray-Vieille Poste, el tranvía contribuirá a la remodelación de la RN7, que se convertirá en un verdadero bulevar urbano. Aquí encontrarás su lugar los programas de vivienda, comercio y servicios.
- La Avenue d'Estienne d'Orves será la nueva puerta de entrada a Juvisy-Sur-Orge desde el Grand Pôle Intermodal.
- La inserción del tranvía T7 Place du Maréchal Leclerc se tratará de acuerdo con la estructura existente.
- El cruce subterráneo del Parc de la Mairie irá acompañado de una recomposición del paisaje.
Los pasos principales
- Febrero de 2023: Lanzamiento de la concesión y obras preparatorias
- Otoño 2023: Investigación ambiental pública
- Principios de 2025: Lanzamiento de obras de desarrollo urbano en el sector RN7
- 2026: Puesta en marcha de obras de infraestructura en la línea y el túnel
- Horizonte 2031: Pruebas y ensayo en seco, puesta en servicio provisional