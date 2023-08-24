Infórmate sobre el trabajo

Inicio de la concesión y trabajos preparatorios

La ampliación de la línea de tranvía T7 se llevará a cabo en varias fases. Los estudios en profundidad realizados en los últimos años permiten ahora iniciar los trabajos, comenzando con la concesión y los trabajos preparatorios en el sector RN7. A partir de febrero de 2023, este paso esencial tendrá lugar en secciones sucesivas. Para encontrar información sobre obras en su municipio, consulte las páginas dedicadas a las ciudades de Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste y Juvisy-sur-Orge.

Île de France Mobilités está comenzando los trabajos preparatorios. El objetivo es aprovechar los espacios necesarios para el desarrollo del tranvía. Por ejemplo, en la RN7, las vías del tranvía se construirán en el centro de la carretera. Por ello, es necesario eliminar los pasos subterráneos situados en esta zona.

Las obras de concesión tienen como objetivo trasladar las redes subterráneas (gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc.), que actualmente se encuentran bajo el futuro andén del tranvía. Por tanto, el tráfico de tranvías no se verá afectado por futuras operaciones de mantenimiento en estas redes. Este paso obligatorio en todos los proyectos de infraestructuras es esencial para la continuación del proyecto.

Una vez completadas estas dos primeras fases de trabajo, pueden comenzar los trabajos de infraestructura. Estas consistirán en particular en la creación de las vías del tranvía, la colocación de las vías, la construcción de las estaciones y el paisajismo.