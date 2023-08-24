Athis-Mons - Porte de l'Essonne

La estación Athis-Mons Porte de l'Essonne es el punto de conexión entre la extensión y la línea existente.

El Contin

La estación Le Contin estará situada en el centro de la Avenida François Mitterrand, en el borde de Paray-Vieille-Poste.

Estadio Delaune

La estación Stade Delaune dará servicio al distrito de Noyer Renard mientras ofrece conexión con la línea de autobús 399.

Obras preparatorias y concesionarias

En la RN7, el tranvía T7 circulará por el centro de la carretera. Para construir las futuras vías de tranvía, es necesario liberar los espacios en el centro de la calzada actual. Esto implica la eliminación de las medianas centrales, incluidas las plantadas.

Para mantener el tráfico de 2×2 carriles durante las obras, se crearán carriles temporales ensanchando la calzada en los arcénes. Durante la duración

de la obra, se reducirán las aceras y se cortarán los árboles.

Las obras de concesión consisten en trasladar las redes (gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc.), actualmente situadas bajo el futuro andén del tranvía. Por tanto, el tráfico de tranvías no se verá afectado por futuras operaciones de mantenimiento en estas redes. También requieren la eliminación de árboles situados en las aceras.