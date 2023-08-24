AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Tus preguntas
¿Tienes alguna pregunta sobre el proyecto? La respuesta puede que ya esté en esta sección de preguntas frecuentes. Si no, ¡contacta con el equipo del proyecto!
- ¿Por qué el tranvía T7 entre Athis-Mons y Juvisy?
- ¿Por qué el tranvía en lugar de otro medio de transporte?
- ¿Cuál es el coste del proyecto? ¿Quién financia?
- ¿Cuándo entrará en servicio el tranvía T7 entre Juvisy-sur-Orge y Villejuif?
- ¿Dónde estarán aparcados los tranvías que no están en funcionamiento?
- ¿Cómo serán las vías del tranvía?
- ¿Cuáles son las conexiones previstas con otros medios de transporte?
- ¿Cuántos pasajeros podrá transportar el tranvía T7?
- ¿Cuál será la frecuencia y el horario del tranvía T7?
- ¿Cómo funcionará la red de autobuses actual con la llegada del tranvía T7?
- ¿Cuál será el tiempo de viaje entre Villejuif y Juvisy-sur-Orge? ¿Y entre Juvisy-sur-Orge y el Polo de Orly-Rungis?
- ¿Qué es el Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
- ¿Tendrán estas obras un impacto en el tráfico (RN7 y el centro de Juvisy)?
- ¿Supondrá este trabajo molestias a los residentes locales?
- ¿Seguirán existiendo plazas de aparcamiento disponibles durante las obras?
- En caso de que la actividad económica disminuya vinculada a las obras, ¿se proporciona una compensación?
- ¿Cómo podemos estar seguros de que el trabajo no afectará a los edificios cercanos?