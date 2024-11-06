¿El proyecto tiene un permiso medioambiental?

El proyecto ha sido objeto de una evaluación ambiental bajo el marco de la Ley del Agua. Tras un estudio de los efectos medioambientales y las medidas asociadas de evitación, reducción y compensación, el expediente de autorización ambiental fue sometido a una investigación pública a finales de 2023. Tras las contribuciones del público, el comisario investigador emitió una opinión favorable, permitiendo la obtención de una orden prefectural de autorización medioambiental. Esta autorización valida métodos de construcción y medidas compensatorias, como la reconstitución de un humedal, y requiere supervisión durante la fase de construcción y operación. Los trabajos de desarrollo urbano de la RN7 comenzarán en el primer trimestre de 2025.

Consulta la orden de autorización ambiental para el proyecto, así como el informe y las conclusiones del comisionado investigador en el área de la Biblioteca de Medios haciendo clic aquí.

Consulta el expediente de la investigación ambiental pública haciendo clic aquí.