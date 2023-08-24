AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
¿Qué efectos tendrá la llegada del tranvía T7 en el tráfico (RN7, Juvisy-sur-Orge, Val d'Athis, etc.)?
La llegada del tranvía T7 es una oportunidad para recalificar la RN7 transformándola en un auténtico bulevar urbano.
Se eliminarán todos los pasos subterráneos (de carretera o peatones). La RN7 incluirá carriles de tráfico de 2x2. El tranvía se insertará en el centro de los carriles de tráfico. Al sur del cruce de la Pirámide, se añadirán carriles bici a estas instalaciones.