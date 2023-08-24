Servicio a instalaciones y tiendas

Diseñada para un uso práctico, la ampliación del tranvía T7 dará servicio a numerosas instalaciones públicas (hospital, juzgado de primera instancia y comisaría de policía en Juvisy-sur-Orge, centro acuático, etc.), zonas comerciales (centro comercial Carrefour en Athis-Mons, mercado Juvisy-sur-Orge), tiendas locales y el complejo hotelero Orly.

El proyecto también proporcionará acceso al sector Orly-Rungis desde el sur, el principal centro económico del sur de Île-de-France, con sus 65.000 empleos y 5.500 empresas.

Un nuevo tranvía, remodelación de espacios públicos

La ampliación de la línea de tranvía T7 apoya las operaciones de reurbanización de las localidades que atraviesa:

En Athis-Mons y Paray-Vieille Poste, el tranvía contribuirá a la remodelación de la RN7 , que se convertirá en un verdadero bulevar urbano . Aquí encontrarás su lugar los programas de vivienda, comercio y servicios.

, que se convertirá en un . Aquí encontrarás su lugar los programas de vivienda, comercio y servicios. La Avenue d'Estienne d'Orves será la nueva puerta de entrada a Juvisy-Sur-Orge desde el Grand Pôle Intermodal.

La inserción del tranvía T7 Place du Maréchal Leclerc se tratará de acuerdo con la estructura existente.

El cruce subterráneo del Parc de la Mairie irá acompañado de una recomposición del paisaje.

