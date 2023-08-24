Inicio de la concesión y trabajos preparatorios

La ampliación de la línea de tranvía T7 se está llevando a cabo en varias fases. Los estudios en profundidad realizados previamente permitieron iniciar la primera concesión y trabajos preparatorios en 2023, un paso esencial que tuvo lugar en secciones sucesivas a lo largo del RN7. Una vez finalizadas, los trabajos de desarrollo urbano podrían comenzar en 2025. Para encontrar información sobre obras en su municipio, consulte las páginas dedicadas a las ciudades de Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste y Juvisy-sur-Orge.

Île-de-France Mobilités ha comenzado inicialmente trabajos preparatorios. Su objetivo es aprovechar los espacios necesarios para el desarrollo del tranvía. Por ejemplo, en la RN7, las vías del tranvía se construirán en el centro de la carretera. Por ello, fue necesario eliminar los pasos subterráneos situados en esta zona.

Las obras de concesión tienen como objetivo trasladar las redes subterráneas (gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, alcantarillado, etc.) situadas bajo el futuro andén del tranvía. Por tanto, el tráfico de tranvías no se verá afectado por futuras operaciones de mantenimiento en estas redes. Este paso obligatorio en todos los proyectos de infraestructuras es esencial para la continuación del proyecto.

Con estas dos primeras fases de trabajo ya completadas, los trabajos de infraestructura podrían comenzar en 2025. Estos incluyen la creación de las vías del tranvía, la colocación de las vías, la construcción de las estaciones y la jardinería.