Juvisy-sur-Orge

Completamente reurbanizado, la RN7 se transformará en un bulevar urbano plantado de árboles y vegetación, un eje pacífico donde cada movilidad encuentra su lugar.

1 carril de tranvía en cada dirección, en el centro de la carretera

2 carriles para coches en cada dirección

Mantenimiento del aparcamiento, fuera de las estaciones de tranvía T7

Aceras para peatones

Paisajismo

Con el desarrollo urbano a lo largo de la RN7 y la llegada del metro 14 a Orly, el tranvía T7 será esencial para llegar al centro de empleo de Orly-Rungis y no generar más congestión de tráfico

La Estación del Observatorio y el Parque

La Estación del Observatorio

La estación subterránea Observatoire se construirá bajo el futuro patio de entrada. Una vez terminada, la estación y el patio de entrada formarán un lugar de encuentro que unirá el Observatorio, el edificio Ducastel, el parque y las conexiones con otros medios de transporte. Las instalaciones del Observatorio Camille Flammarion se definieron en consulta con el Arquitecto de los Edificios de Francia. La estación será 100% accesible para personas con movilidad reducida (PRM), gracias a los ascensores.