Juvisy-sur-Orge
Facilitar los viajes, mejorar el entorno vital
Completamente reurbanizado, la RN7 se transformará en un bulevar urbano plantado de árboles y vegetación, un eje pacífico donde cada movilidad encuentra su lugar.
- 1 carril de tranvía en cada dirección, en el centro de la carretera
- 2 carriles para coches en cada dirección
- Mantenimiento del aparcamiento, fuera de las estaciones de tranvía T7
- Aceras para peatones
- Paisajismo
Con el desarrollo urbano a lo largo de la RN7 y la llegada del metro 14 a Orly, el tranvía T7 será esencial para llegar al centro de empleo de Orly-Rungis y no generar más congestión de tráfico
La Estación del Observatorio y el Parque
La Estación del Observatorio
La estación subterránea Observatoire se construirá bajo el futuro patio de entrada. Una vez terminada, la estación y el patio de entrada formarán un lugar de encuentro que unirá el Observatorio, el edificio Ducastel, el parque y las conexiones con otros medios de transporte. Las instalaciones del Observatorio Camille Flammarion se definieron en consulta con el Arquitecto de los Edificios de Francia. La estación será 100% accesible para personas con movilidad reducida (PRM), gracias a los ascensores.
El parque
Para ofrecer el mejor servicio posible a la ciudad y garantizar tiempos de viaje reducidos, el tranvía T7 circulará bajo el Parc Ducastel y el Parc de la Mairie. La zona de construcción se ubicará a lo largo de Piver Street y se han definido los métodos de trabajo (véase más abajo) para reducir la zona de trabajo situada en el parque. El trabajo requerirá tala de árboles, que se reducirá a las estrictas necesidades del lugar. Al finalizar las obras, el parque será restaurado, con plantación de árboles, jardinería de calidad y el desarrollo de nuevos usos en el parque.
Tráfico durante las obras
En la Rue Piver, las obras darán lugar a una calle de sentido único durante unos 22 meses, una reapertura de doble sentido durante unos 23 meses y un cierre de 7 meses a lo largo de la zona de obras con acceso para los residentes locales. El calendario de trabajos ha sido elaborado para mantener el mayor tráfico posible en ambas direcciones. A lo largo de la RN7, la zona de obras se instalará en el centro de la calzada para preservar al máximo el tráfico de 2x2 carriles. Para ello, el trabajo se organizará por secciones y semicalzas. Así, el tráfico en este eje se mantendrá durante el trabajo.
Atención prestada al patrimonio paisajístico
La remodelación del parque se llevará a cabo en consulta con los Arquitectos de Edificios de Francia y la Ciudad: reforestación del parque para mantener la biodiversidad, ampliación de la perspectiva sobre el parque y desarrollo de nuevos usos en el mismo.
La estación Maréchal Leclerc y el centro de la ciudad
Tras cruzar la rue du Maréchal Juin, el tranvía T7 parará en la estación Maréchal Leclerc. Situada en las inmediaciones del mercado cubierto, esta estación dará servicio al centro de Juvisy-sur-Orge.
La rue du Maréchal Juin se desarrollará con las vías del tranvía, un carril dedicado a los conductores y aceras reservadas para peatones. El paisajismo y el desarrollo urbano se llevarán a cabo en línea con el proyecto de reapertura del Orge.
La estación central multimodal Juvisy
Para llegar al final de la línea, el tranvía T7 tomará la Avenue d'Estienne d'Orves. Como puerta de entrada a la ciudad, esta avenida se ensanchará y remodelará: el tranvía, los autobuses y los conductores compartirán los mismos carriles. Se instalarán aceras para los peatones. También se implementará el paisajismo.
Obras preparatorias y concesionarias
En la RN7, el tranvía T7 circulará por el centro de la carretera. Para construir las futuras vías de tranvía, es necesario liberar los espacios en el centro de la calzada actual. Esto implica la eliminación de las medianas centrales, incluidas las plantadas.
Para mantener el tráfico de 2×2 carriles durante las obras, se crearán carriles temporales ensanchando la calzada en los arcénes. Durante toda la duración de las obras, se reducirán las aceras y se cortarán los árboles.
Las obras de concesión consisten en trasladar las redes (gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc.), actualmente situadas bajo el futuro andén del tranvía. Por tanto, el tráfico de tranvías no se verá afectado por futuras operaciones de mantenimiento en estas redes. También requieren la eliminación de árboles situados en las aceras.
Antes de llevar a cabo estas operaciones, se tomaron todas las precauciones para garantizar que la fauna no se viera afectada. En otoño de 2022, un diagnóstico ecológico permitió verificar que ninguno de los árboles afectados albergaba murciélagos ni aves anidantes. La tala de árboles no afectará a ninguna especie protegida.
Se plantarán 273 árboles en el RN7 (para 79 árboles cortados). Castañas, arces, hayas, tulipanes, fresnos, langostas, álamos o cerezos japoneses, etc. : cerca de 22 especies de árboles serán replantadas a lo largo de la línea del tranvía.
El proyecto planea encontrar alineaciones de árboles, pero también aportar más biodiversidad integrando diversas plantaciones.
