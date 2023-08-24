Métodos de trabajo adaptados
Se han realizado estudios de suelo para confirmar la viabilidad de un pasaje subterráneo a nivel del parque del Ayuntamiento de Juvisy-sur-Orge y también para definir métodos de trabajo adecuados.
Estos métodos se adaptan a la naturaleza del suelo y también buscan reducir la superficie de obras en el parque.
Técnicas de trabajo a medida
Las investigaciones de campo han hecho posible realizar estudios de diseño detallados. El objetivo es tener en cuenta las lecciones aprendidas de las investigaciones hidrogeológicas para reducir mejor los impactos técnicos y ambientales de la ampliación.
Realizado a lo largo de los 900 metros, el trabajo en la parte subterránea del recorrido es el más largo. Serán contratados como prioridad. Se contemplan dos técnicas de trabajo:
- Método tradicional para el túnel: el túnel se excavará con maquinaria de construcción convencional como la excavadora.
- Método "topo" para la estación del observatorio y las zanjas: la excavación se realiza bajo la losa del techo. Este proceso evita las molestias de una obra al aire libre.
Enfoque en estudios de suelos
En 2018 se realizaron investigaciones de campo a lo largo de la antigua RN7 para estudiar la composición del suelo y confirmar la viabilidad de un pasaje subterráneo a nivel del parque del Ayuntamiento de Juvisy-sur-Orge. Los estudios se centraron en particular en el funcionamiento de las aguas subterráneas y los manantiales. El objetivo es tanto garantizar la estabilidad de los edificios situados a ambos lados de la sección subterránea, como evitar cualquier riesgo de inundación.
Las investigaciones de campo se llevaron a cabo a lo largo de la EN7, en el parque de Ducastel y en el centro de Juvisy-sur-Orge. En particular, confirman la viabilidad de un túnel bajo el parque. Se han realizado varios tipos de investigaciones en el trazado de la extensión:
- Los estudios geotécnicos han permitido comprender mejor la composición de los suelos. La estructura de la sección subterránea ha sido optimizada, lo que reducirá el tiempo de intervención;
- El estudio hidrogeológico define el funcionamiento de manantiales y aguas subterráneas. Este estudio tuvo en cuenta los riesgos asociados a la naturaleza propensa a las inundaciones de las ciudades de Athis-Mons y Juvisy-sur-Orge, en cumplimiento de los procedimientos regulatorios relacionados con la Ley del Agua1;
- El estudio de "bodegas y cimientos", seguido del llamado estudio de "sensibilidad", garantiza la estabilidad de los edificios situados cerca de la zona subterránea, durante y después de las obras.