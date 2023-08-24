Métodos de trabajo adaptados

Se han realizado estudios de suelo para confirmar la viabilidad de un pasaje subterráneo a nivel del parque del Ayuntamiento de Juvisy-sur-Orge y también para definir métodos de trabajo adecuados.

Estos métodos se adaptan a la naturaleza del suelo y también buscan reducir la superficie de obras en el parque.

Técnicas de trabajo a medida

Las investigaciones de campo han hecho posible realizar estudios de diseño detallados. El objetivo es tener en cuenta las lecciones aprendidas de las investigaciones hidrogeológicas para reducir mejor los impactos técnicos y ambientales de la ampliación.

Realizado a lo largo de los 900 metros, el trabajo en la parte subterránea del recorrido es el más largo. Serán contratados como prioridad. Se contemplan dos técnicas de trabajo: