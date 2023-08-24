Athis-Mons

En la RN7, el tranvía T7 circulará por el centro de la carretera. Para construir las futuras vías de tranvía, es necesario liberar los espacios en el centro de la calzada actual. Esto implica la eliminación de las medianas centrales, incluidas las plantadas.

Para mantener el tráfico de 2×2 carriles durante las obras, se crearán carriles temporales ensanchando la calzada en los arcénes. Durante la duración

de la obra, se reducirán las aceras y se cortarán los árboles.

Las obras de concesión consisten en trasladar las redes (gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc.), actualmente situadas bajo el futuro andén del tranvía. Por tanto, el tráfico de tranvías no se verá afectado por futuras operaciones de mantenimiento en estas redes. También requieren la eliminación de árboles situados en las aceras.

Antes de llevar a cabo estas operaciones, se tomaron todas las precauciones para garantizar que la fauna no se viera afectada. En otoño de 2022, un diagnóstico ecológico permitió verificar que ninguno de los árboles afectados albergaba murciélagos ni aves anidantes. La tala de árboles no afectará a ninguna especie protegida.

Se plantarán 273 árboles en el RN7 (para 79 árboles cortados). Castañas, arces, hayas, tulipanes, fresnos, langostas, álamos o cerezos japoneses, etc. : cerca de 22 especies de árboles serán replantadas a lo largo de la línea del tranvía.

El proyecto planea encontrar alineaciones de árboles, pero también aportar más biodiversidad integrando diversas plantaciones.