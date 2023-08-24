Athis-Mons
Facilitar los viajes, mejorar el entorno vital
Completamente reurbanizado, la RN7 se transformará en un bulevar urbano plantado de árboles y vegetación, un eje pacífico donde cada movilidad encuentra su lugar.
- 1 carril de tranvía en cada dirección, en el centro de la carretera
- 2 carriles para coches en cada dirección
- Mantenimiento del aparcamiento, fuera de las estaciones de tranvía T7
- Aceras para peatones
- Paisajismo
Con el desarrollo urbano a lo largo de la RN7 y la llegada del metro 14 a Orly, el tranvía T7 será esencial para llegar al centro de empleo de Orly-Rungis y no generar más congestión de tráfico.
Athis-Mons - Porte de l'Essonne
La estación Athis-Mons Porte de l'Essonne es el punto de conexión entre la extensión y la línea existente.
El Contin
La estación Le Contin estará situada en el centro de la Avenida François Mitterrand, en el borde de Paray-Vieille-Poste.
Estadio Delaune
La estación Stade Delaune dará servicio al distrito de Noyer Renard mientras ofrece conexión con la línea de autobús 399.
Pirámide
El mercado Gravilliers, la clínica Jean Vallès y el instituto Marcel Pagnol serán accesibles desde la estación Pyramide Crossroads.
Obras preparatorias y concesionarias
En la RN7, el tranvía T7 circulará por el centro de la carretera. Para construir las futuras vías de tranvía, es necesario liberar los espacios en el centro de la calzada actual. Esto implica la eliminación de las medianas centrales, incluidas las plantadas.
Para mantener el tráfico de 2×2 carriles durante las obras, se crearán carriles temporales ensanchando la calzada en los arcénes. Durante la duración
de la obra, se reducirán las aceras y se cortarán los árboles.
Las obras de concesión consisten en trasladar las redes (gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc.), actualmente situadas bajo el futuro andén del tranvía. Por tanto, el tráfico de tranvías no se verá afectado por futuras operaciones de mantenimiento en estas redes. También requieren la eliminación de árboles situados en las aceras.
Antes de llevar a cabo estas operaciones, se tomaron todas las precauciones para garantizar que la fauna no se viera afectada. En otoño de 2022, un diagnóstico ecológico permitió verificar que ninguno de los árboles afectados albergaba murciélagos ni aves anidantes. La tala de árboles no afectará a ninguna especie protegida.
Se plantarán 273 árboles en el RN7 (para 79 árboles cortados). Castañas, arces, hayas, tulipanes, fresnos, langostas, álamos o cerezos japoneses, etc. : cerca de 22 especies de árboles serán replantadas a lo largo de la línea del tranvía.
El proyecto planea encontrar alineaciones de árboles, pero también aportar más biodiversidad integrando diversas plantaciones.