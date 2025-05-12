Travaux – Passage souterrain routier Belle Étoile

Passage souterrain routier « Belle Étoile »

Le tram T7 circulera au centre de la RN7. Pour cela, il est nécessaire de supprimer le passage souterrain routier dit « Belle Étoile ».

En quoi consistent les travaux ?

Dans le cadre des travaux préparatoires du tram T7, afin de permettre la circulation du tramway, différents passages souterrains routiers doivent être supprimés sur la RN7. C’est notamment le cas pour le passage souterrain « Belle Étoile » qui sera démoli. Dans le cadre de cette démolition, un bassin de récupération des eaux pluviales de la plateforme du tram sera mis en place. Des travaux de désamiantage seront également réalisés. L’ensemble de la démolition se déroulera en 2 grandes phases (la partie nord, puis la partie sud de la RN7).

Combien de temps ces travaux vont-ils durer ?

Les travaux se dérouleront entre mai et décembre 2025, hors week-end. Phase 1 : du 12 mai 2025 à fin août 2025 Phase 2 : de septembre 2025 à fin décembre 2025 Une seconde info travaux sera diffusée en amont de la deuxième phase.

Qu’est-ce que cela change ?

• Pour les piétons :

• L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes sera maintenu.

• Certains cheminements piétons seront temporairement déplacés.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 sera remaniée dans les deux sens et l’accès au passage souterrain ne sera plus possible.

• La traversée du carrefour Belle Étoile sera maintenue sur toute la durée des travaux.

• La circulation passera temporairement à 1 voie dans chaque sens de circulation aux abords des travaux.

• Mise en impasse de l’avenue d’Alsace-Lorraine.

Pour le stationnement :

• Certaines places de stationnement seront temporairement supprimées aux abords du passage souterrain routier.

Pour les transports en commun :

• L’arrêt de bus « Belle Étoile » sera maintenu dans les deux sens de circulation pendant toute la durée des travaux.