¿Tendrá el túnel un impacto en el medio ambiente? ¿Podría el túnel afectar los manantiales del parque del ayuntamiento?

El tramo del túnel del tranvía T7 tiene unos 900 metros de longitud; Incluye un tramo cubierto (túnel y cut-and-cover) de 510 metros y un tramo de tolvas de acceso de 240 metros.

El túnel se adentrará lo suficiente bajo el parque del Ayuntamiento como para no tener impacto en el patrimonio edificado. La compensación de las plantas se implementará replantando al menos un árbol para un árbol retirado durante la fase de creación del túnel.

Los primeros levantamientos se realizaron en 2010, se completaron en 2014 y de 2018 a 2020, con el fin de conocer la constitución del subsuelo a nivel del parque del Ayuntamiento. Estos estudios confirmaron la viabilidad del túnel y definieron los métodos constructivos adaptados al entorno. Además, los estudios de estudio y diseño de túneles resultantes han permitido proteger los acuíferos y manantiales de la zona, que por tanto se verán muy poco afectados por esta estructura subterránea.

Se realizaron estudios hidrogeológicos (es decir, aguas subterráneas en relación con los tipos de suelo) para adaptar el diseño y las metodologías de las obras a las características de los suelos, acuíferos y manantiales.