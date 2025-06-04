¿Cómo podemos estar seguros de que el trabajo no afectará a los edificios cercanos?

Île-de-France Mobilités y las empresas constructoras están tomando todas las precauciones para garantizar que los edificios no se vean afectados por el lugar de trabajo.

Para poder estar atentos a los edificios más cercanos al lugar, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a establecer un procedimiento sumario preventivo ante el Tribunal Administrativo. Este procedimiento lo lleva a cabo un experto independiente que revisa previamente el estado de los edificios vecinos e identifica los riesgos de deterioro que puedan afectarles durante el trabajo. Así, en caso de daños observados tras el inicio del trabajo, los datos recogidos aguas arriba permitirán comprender mejor las causas e identificar las responsabilidades, facilitando así una resolución justa del problema.

Las personas implicadas en el procedimiento sumario preventivo son informadas por correo.

Si este no es tu caso y notas daños, contacta con el propietario del proyecto:

Correo: [email protected]

Teléfono: 06 21 63 93 67