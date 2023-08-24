¿Dónde estarán aparcados los tranvías que no están en funcionamiento?

Los tranvías se almacenarán en el lugar del taller de mantenimiento de Vitry-sur-Seine (construido durante la primera fase del tranvía 7).

Este sitio permite el aparcamiento de trenes, su mantenimiento (reparación, mantenimiento, limpieza, etc.) e incluye también todas las funciones operativas como la sala de control o las salas del personal.

Para permitir una buena regulación de los tranvías (garantizando una regularidad óptima en toda la línea), algunos trenes también pueden almacenarse en los terminales (Villejuif, centro de intercambio Juvisy-sur-Orge) así como, posiblemente, en el centro de Athis-Mons.