¿Qué espacio se dará a peatones y bicicletas a lo largo de la ruta del tranvía 7?

La llegada del tranvía T7 mejorará los caminos peatonales y les proporcionará más comodidad y seguridad. De hecho, los pasos inferiores actuales de la RN7 serán eliminados en favor de la creación de pasos a nivel en la carretera. Los desarrollos realizados en el RN7 permitirán limitar la velocidad de los vehículos, lo que calmará aún más el tráfico peatonal en este sector. En algunos tramos del recorrido, como el de la Avenue Estienne d'Orves, las aceras se ensancharán.

Se identificarán rutas ciclistas seguras a lo largo de todo el trazado del tranvía 7.