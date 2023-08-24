AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
¿Cómo se desarrollarán las estaciones?
Las estaciones están diseñadas para acomodar trenes de tranvía de 33 metros de longitud. Las plataformas serán totalmente accesibles.
El andén de la estación de intercambio Juvisy-sur-Orge será más ancho para facilitar el flujo peatonal en conexión con las líneas de autobús de la red local y el RER.
Las estaciones estarán equipadas con una terminal de venta de billetes (para comprar billetes o recargar tu pase Navigo), asientos y pantallas informativas para saber el tiempo de espera antes de los próximos tranvías.