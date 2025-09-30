¿Cuántas estaciones están previstas en la ruta? ¿Dónde están ubicados?

El tramo del tranvía T7 que se construirá entre Juvisy-sur-Orge y Athis-Mons para completar la conexión con Villejuif incluye 6 estaciones, una de las cuales está subterránea:

Juvisy RER , que finalmente será la terminal del tranvía T7 entre Juvisy y Villejuif, permitirá una conexión con el RER D y C y la red local de autobuses de Juvisy-sur-Orge;

Maréchal Leclerc , que da servicio al centro de Juvisy-sur-Orge;

Observatorio , que es una estación subterránea, situada bajo el Parvis de l'Observatoire (Juvisy-sur-Orge);

el estadio Delaune , que da acceso al distrito Noyer Renard y al estadio (Athis-Mons);

Pirámide en el cruce de la Pirámide (Athis-Mons);

Le Contin está ubicado en la RN7 (Athis-Mons / Paray Vieille Poste).

Así, el tranvía T7 tendrá un total de 24 estaciones.