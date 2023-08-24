¿Cuál será la configuración de la estación subterránea del Observatorio?

La estación Observatorio, situada a una profundidad de 17 metros, se configurará más como una estación de metro. El acceso será desde el patio del Observatorio y el RN7 mediante ascensores, escaleras mecánicas y escaleras sencillas.

Estos accesos conducen a un entresuelo donde los pasajeros pueden elegir su dirección.

En superficie, la plaza frente al Observatorio albergará las terminales de venta de billetes y el aparcamiento para bicicletas.

Además, la estación estará equipada con todos los dispositivos de seguridad específicos de las estaciones subterráneas.