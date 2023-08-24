¿Por qué necesitamos un túnel cuando estamos construyendo un tranvía?

El tranvía T7 circula bajo la RN7 y circula 900 metros bajo tierra entre la meseta y el centro de Juvisy. Esta ruta es fruto de una reflexión sobre los tiempos de viaje, el respeto por la urbanización existente y la inserción del tranvía en el centro de Juvisy. El paso subterráneo del tranvía T7 garantiza los mejores tiempos de viaje y condiciones de integración para el tranvía, limitando su impacto en tierra.

El objetivo es mantener tiempos de viaje competitivos, pero también facilitar la inserción del tranvía T7 entre la meseta de Juvisy-sur-Orge y el centro de la ciudad, donde hay una pendiente muy pronunciada (el tranvía tiene una capacidad limitada para superar las pendientes). Además, el pasaje subterráneo debería permitir un compromiso entre proteger el patrimonio arbóreo del parque y limitar el impacto en los edificios y el tráfico.