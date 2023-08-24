¿Por qué el tranvía T7 entre Athis-Mons y Juvisy?

La línea de tranvía 7 fue diseñada inicialmente para un enlace desde Juvisy-sur-Orge (estación RER) hasta Villejuif (estación de metro Villejuif – Louis-Aragón, línea 7).

Por razones operativas, técnicas y financieras, el proyecto se llevó a cabo inicialmente desde Villejuif hasta Athis-Mons. El tranvía entró en servicio en octubre de 2013.

La ampliación del tranvía T7 entre Athis-Mons y Juvisy-sur-Orge forma parte de un proyecto global cuyos principales objetivos son:

para mejorar los desplazamientos de un barrio a otro (sirviendo a centros de empleo como Orly-Rungis así como a tiendas e instalaciones locales) y desde los suburbios hasta París.

fomentar el abandono del uso de coches privados en favor del transporte público

para reforzar la oferta de transporte público en Val-de-Marne y Essonne gracias a las numerosas conexiones creadas con los distintos modos pesados (metro, RER C y D) y las numerosas líneas de la red local de autobuses.

La ampliación del tranvía T7 también es una oportunidad para:

reclasificar la Avenida François Mitterrand (ex-RN7) como bulevar urbano eliminando los pasos subterráneos;

remodelar el espacio público para permitir una mejor convivencia entre los distintos medios de transporte (tranvía, coches, bicicletas y peatones).

La llegada del tranvía T7 al enlace Juvisy-sur-Orge permitirá mejorar la zona atravesada para mejorar la calidad de vida (mejorando el centro de Juvisy-sur-Orge, remodelación de la Avenue Estienne d'Orves, etc.)