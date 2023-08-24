¿Cómo se construirá el túnel?

El túnel se construirá utilizando el "método tradicional", es decir, con una pala mecánica y con la ayuda de herramientas específicas para perforar rocas. Una vez excavado el túnel, se desprenden bloques de tierra y roca inestables para evitar daños mayores. A continuación, se pondrá en marcha el apoyo; Sirve como una cáscara para el túnel y evita posibles hundimientos del terreno. Al finalizar las obras, se renovarán las vías de acceso al Ayuntamiento de Juvisy-sur-Orge.

Perforación de túneles en etapas utilizando técnicas adaptadas a la situación local