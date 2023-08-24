¿Por qué el tranvía en lugar de otro medio de transporte?

Cada medio de transporte (tren, metro, tranvía, autobús) satisface una necesidad específica. La elección del modo se determina así según las necesidades de desplazamiento de un territorio y las estimaciones de tráfico.

El tranvía facilita el desplazamiento de barrio en barrio mientras ofrece un buen servicio al territorio (interestación de 500 metros). Encaja con la morfología de la ciudad y permite atraer pasajeros a un transporte más estructurado, como estaciones de RER o metro. También es la respuesta más adecuada a las estimaciones de tráfico en la ruta en cuestión: se esperan 48.000 pasajeros cada día.

Gracias a un carril dedicado y prioridad en los semáforos, el tranvía ofrece tiempos de viaje fiables y una alta frecuencia de paso (4 minutos en hora punta y 8 minutos fuera de las horas punta). Además, el tranvía es un medio de transporte silencioso y no contaminante. Ofrece un servicio de alta calidad dirigido a todos los públicos: el tranvía es 100% accesible para personas con movilidad reducida.

Además, la creación de este transporte de superficie también contribuirá a la remodelación y recalificación de la antigua RN7, que es un eje vial actualmente infravalorado en el actual entorno urbano.