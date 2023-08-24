¿Cuál es el coste del proyecto? ¿Quién financia?

El coste del tranvía T7 entre Athis-Mons y Juvisy-sur-Orge se estima en 223,5 millones de euros (valor de 2011). Esta cifra incluye: los estudios y todos los trabajos de desarrollo y recualificación asociados a la integración del sistema de transporte.

El coste de los trenes adicionales, necesarios para la puesta en marcha de la ampliación, se estima en 33 millones de euros sin impuestos.

El proyecto está cofinanciado por la Región, el Consejo General de Essonne y el Estado para la construcción de la infraestructura. Île-de-France Mobilités financia el material rodante (trenes) y todos los costes operativos.

Además, Île-de-France Mobilités es el gestor del proyecto.