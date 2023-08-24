¿Qué es el Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?

El Grand Pôle Intermodal (GPI) de Juvisy-sur-Orge es un centro estratégico de conexión en el sur de la región de Île-de-France, que recibe a 104.000 pasajeros cada día. Idealmente ubicada, es el punto de intercambio entre el RER C y el D y está servida por 28 líneas de autobús divididas en tres estaciones de autobuses.

Tras varios años de renovaciones, el nuevo GPI se inauguró en noviembre de 2019. Su transformación contribuye a convertir el distrito de la estación en un nuevo centro urbano de intercambio, mejorando la intermodalidad y facilitando el desplazamiento de pasajeros y residentes locales.

Esta renovación le permite cumplir con las expectativas de todos los viajeros y ofrecer más servicios: