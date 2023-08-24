AmpliaciónAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
¿Qué es el Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
El Grand Pôle Intermodal (GPI) de Juvisy-sur-Orge es un centro estratégico de conexión en el sur de la región de Île-de-France, que recibe a 104.000 pasajeros cada día. Idealmente ubicada, es el punto de intercambio entre el RER C y el D y está servida por 28 líneas de autobús divididas en tres estaciones de autobuses.
Tras varios años de renovaciones, el nuevo GPI se inauguró en noviembre de 2019. Su transformación contribuye a convertir el distrito de la estación en un nuevo centro urbano de intercambio, mejorando la intermodalidad y facilitando el desplazamiento de pasajeros y residentes locales.
Esta renovación le permite cumplir con las expectativas de todos los viajeros y ofrecer más servicios:
- Más comodidad
Los espacios son más luminosos, abiertos, más acogedores y se desarrolla nuevo mobiliario.
- Más accesibilidad para todos
Las conexiones entre distritos se facilitan mediante una pasarela peatonal dedicada al tráfico suave (peatones, bicicletas, para las cuales se disponen de refugios seguros). Las personas con movilidad reducida pueden beneficiarse de taquillas adaptadas, ascensores y una iluminación optimizada.
Se instalan balizas sonoras para personas con discapacidad visual.
- Más tiempo ahorrado
La circulación se rediseña completamente dentro del centro, especialmente mediante la ampliación del metro norte (para ofrecer un segundo acceso a los andenes desde la plaza del Ayuntamiento hasta el nuevo edificio de pasajeros). También se ahorra tiempo con la creación y renovación de ascensores.
- Más respeto por el medio ambiente
La promoción del transporte público y el despliegue de nuevos modos de transporte suave (ciclismo, caminata, etc.) ofrecen una verdadera alternativa al coche privado.