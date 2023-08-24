Financiación y los actores
Financiación
Infraestructuras: 223,5 millones de euros, valor de 2011
Tranvías: 29 millones de euros, valor 2018 (Île-de-France Mobilités)
Operaciones (Île-de-France Mobilités)
Estado
A través del Contrato de Plan Estado-Región 2015-2020 (CPER), que movilizó 7.600 millones de euros, el Estado contribuye a la modernización y desarrollo de las líneas de transporte en la región de Île-de-France para hacer frente a los retos y expectativas de viaje de los residentes de Île-de-France.
Región de Île-de-France
Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. También apoya el desarrollo del ciclismo diario, así como nuevos usos viales como el coche compartido o carriles reservados para autobuses y taxis. Está desarrollando una política firme para combatir los atascos y apoyar la innovación vial. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La creación de nuevas líneas de tranvía forma parte de este gran programa. La región le destina recursos financieros muy significativos.
Departamento de Essonne
Para satisfacer de la mejor manera las necesidades esenciales al desarrollo del territorio, el Departamento de Essonne destina 450 millones de euros a la movilidad para el periodo 2017-2021. Esta inversión contribuye, en particular, al desarrollo de una red estructurada de transporte público destinada a fortalecer la red territorial, promover los intercambios con los principales centros económicos y facilitar el acceso a la red regional (RER, Grand Paris Express) para los residentes de Essonne. También permite convertir la carretera en una palanca importante para mejorar el desplazamiento y contribuye al desarrollo del uso de modos alternativos y activos.
RATP
El Grupo RATP es el gestor de proyecto de dos componentes del proyecto relacionados con la fase 1 del tranvía T7: la ampliación del sitio de mantenimiento y almacenamiento (SMR) en Vitry-sur-Seine y la adaptación del centro de control para la ampliación del tranvía T7. Sistema de líneas (información para pasajeros, billetes, señalización, telecomunicaciones)
Île-de-France Mobilités
Como autoridad organizadora de la movilidad en la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia soluciones innovadoras para satisfacer todo tipo de movilidad. Escuchando a la gente de la región de Île-de-France, trabaja cada día para mejorar sus trayectos diarios. Para ello, ha emprendido un ambicioso programa de modernización del transporte con presupuestos sin precedentes (nuevos trenes y autobuses, refuerzo de las líneas de autobús,...). Île-de-France Mobilités está invirtiendo constantemente para mejorar la accesibilidad en las estaciones, lo que ayuda a mejorar la comodidad de viaje para todos los residentes de Île-de-France. También se están desplegando más recursos para mejorar la seguridad de los pasajeros (reforzar la presencia humana sobre el terreno, desarrollar protección por vídeo, etc.). Île-de-France Mobilités también está pensando en la movilidad en el sentido más amplio, ofreciendo a los residentes de Île-de-France nuevas soluciones de movilidad para sus desplazamientos: aparcamientos con aparcamiento, plazas de aparcamiento para bicicletas con plazas Véligo cerca de las estaciones, desarrollo de espacios de microtrabajo en las estaciones, etc. Île-de-France Mobilités está constantemente imaginando nuevos servicios para hacer tus viajes más sencillos y fluidos, con una red de transporte que crece cada día. Île-de-France Mobilités es también la autoridad contratante para la ampliación del tranvía T7.