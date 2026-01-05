Info Travaux - Dévoiement de réseaux parc de Juvisy - Janvier 2026
Dans le cadre des travaux préparatoires à la phase de génie civil pour le prolongement du tram T7, l’escalier du parc de la Mairie sera provisoirement fermé.
En quoi consistent ces travaux ?
Des travaux de dévoiement sont nécessaires pour déplacer et modifier les réseaux au niveau de l’escalier du parc menant à la Mairie de Juvisy.
Combien de temps vont-ils durer ?
Les travaux se dérouleront en 3 phases du 8 janvier au 5 février, de 7h à 20h, hors week-end.
Qu’est-ce que cela change ?
3 phases différentes :
• Phase 1 : du 08/01 au 13/01
• Travaux localisés au pied de l’escalier
• Circulation piétonne maintenue
• Circulation automobile maintenue
• Phase 2 : du 13/01 au 28/01
• Travaux le long de l’escalier
• Fermeture de l’escalier
• Circulation piétonne maintenue aux alentours
• Circulation automobile maintenue
• Phase 3 : du 28/01 au 05/02
• Travaux au niveau de la mairie
• Réouverture de l’escalier
• Circulation piétonne maintenue
• Circulation automobile adaptée