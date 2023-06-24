Tranvía

Nueva líneaAntony - Clamart

Un proyecto hecho a medida en un territorio dinámico. Facilitar la movilidad diaria de los 175.000 habitantes y 65.000 empleados de los cuatro municipios a los que se atienden.

Una mejora del entorno de vida. Con la llegada del tranvía T10, el entorno urbano del sector se beneficia de un nuevo impulso: renovación de carreteras, ensanchamiento y plantación de aceras, creación de rutas ciclistas... El tranvía T10 da un nuevo impulso a la región, ofreciendo a sus habitantes y empleados un entorno renovado y pacífico. Accesible: Piso bajo completo y muelles accesibles. Cómodo: Trenes espaciosos, luminosos y ventilados. Rápido y adecuado para el viaje diario: 20 minutos de trayecto entre las estaciones La Croix de Berny y Jardin Parisien, de 5:30 a 00:30 h, los 7 días de la semana.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Publicado el

Tranvía T10 y su inauguración en ilustraciones

Cifras clave

13 estaciones

A lo largo de unos 6,8 km de recorrido

Los 6

minutos durante la hora punta

Un servicio ofrecido los 7 días de la semana

de 5:30 a.m. a 00:30 a.m.

25.000 viajeros

por día

Calendario

Financiación y actores
  1. 2016
    Declaración de utilidad pública
  2. 2017-mediados de 2020
    Trabajo preparatorio y traslados de redes
  3. 2019-2022
    Obras del tranvía
  4. Otoño de 2022 a mediados de 2023
    Inicio de las pruebas y ensayo
  5. 24 de junio de 2023
    Puesta en servicio hasta el "Jardin Parisien"