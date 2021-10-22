Financiación y actores
Actores
El Consejo Departamental de Hauts-de-Seine
El Consejo Departamental de Hauts-de-Seine se encarga y coordina la gestión de proyectos relacionados con la integración urbana y el desarrollo urbano: carreteras, aceras, carriles bici, espacios verdes, mobiliario urbano.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités se encarga de la gestión del proyecto del sistema de transporte (andén del tranvía, estaciones, trenes) y del taller-garaje del lugar, así como de la adquisición del material rodante.
Financiación
La modernización del transporte cotidiano es una prioridad importante para el Estado.
Al comprometerse con proyectos de transporte público (modernización del RER, ampliación de líneas de metro, creación o ampliación de tranvías y líneas de autobús en carriles dedicados), el Estado persigue sus objetivos: hacer la red de transporte más eficiente, integrarla en la dinámica de los territorios y satisfacer mejor las necesidades diarias de los residentes de Île-de-France.
La creación del tranvía T10, que el Estado cofinancia con un 21%, responde a una fuerte demanda de circulación por la circunvalación y, por tanto, participa en este enfoque.
Como desafío del dinamismo económico y la calidad de vida, la región de Île-de-France ha hecho del transporte diario una de sus prioridades. Para hacer realidad la revolución del transporte en beneficio de los residentes de Île-de-France, la Región está cofinanciando proyectos ambiciosos para crear una red interconectada y eficiente. Su objetivo: llevar a cabo los proyectos que los usuarios esperan y que son esenciales para el desarrollo de Île-de-France. Así, cofinancia los estudios y la implementación del proyecto del tranvía T10 como parte del Contrato del Plan Estado-Región 2015-2020.
Facilitando los desplazamientos en su territorio y desarrollando infraestructuras que contribuyan al desarrollo económico y a la mejora de la vida de sus habitantes, el Departamento de Hauts-de-Seine está persiguiendo su compromiso con la movilidad. Participa en la financiación de hasta un 30% y es el gestor de proyectos para el desarrollo urbano del tranvía T10. En 2017, el Departamento invirtió 153 millones de euros en movilidad.
Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. Reúne a todos los actores, decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todas las formas de transporte, e invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. Como parte del proyecto del tranvía T10 Antony – Clamart, Île-de-France Mobilités llevó a cabo la consulta preliminar y es la autoridad contratante del sistema de transporte. Financia todo el material rodante así como los costes operativos.