Financiación y actores

Financiación

La modernización del transporte cotidiano es una prioridad importante para el Estado.

Al comprometerse con proyectos de transporte público (modernización del RER, ampliación de líneas de metro, creación o ampliación de tranvías y líneas de autobús en carriles dedicados), el Estado persigue sus objetivos: hacer la red de transporte más eficiente, integrarla en la dinámica de los territorios y satisfacer mejor las necesidades diarias de los residentes de Île-de-France.

La creación del tranvía T10, que el Estado cofinancia con un 21%, responde a una fuerte demanda de circulación por la circunvalación y, por tanto, participa en este enfoque.

Como desafío del dinamismo económico y la calidad de vida, la región de Île-de-France ha hecho del transporte diario una de sus prioridades. Para hacer realidad la revolución del transporte en beneficio de los residentes de Île-de-France, la Región está cofinanciando proyectos ambiciosos para crear una red interconectada y eficiente. Su objetivo: llevar a cabo los proyectos que los usuarios esperan y que son esenciales para el desarrollo de Île-de-France. Así, cofinancia los estudios y la implementación del proyecto del tranvía T10 como parte del Contrato del Plan Estado-Región 2015-2020.

Facilitando los desplazamientos en su territorio y desarrollando infraestructuras que contribuyan al desarrollo económico y a la mejora de la vida de sus habitantes, el Departamento de Hauts-de-Seine está persiguiendo su compromiso con la movilidad. Participa en la financiación de hasta un 30% y es el gestor de proyectos para el desarrollo urbano del tranvía T10. En 2017, el Departamento invirtió 153 millones de euros en movilidad.

Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. Reúne a todos los actores, decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todas las formas de transporte, e invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. Como parte del proyecto del tranvía T10 Antony – Clamart, Île-de-France Mobilités llevó a cabo la consulta preliminar y es la autoridad contratante del sistema de transporte. Financia todo el material rodante así como los costes operativos.