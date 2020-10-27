El tranvía, un medio de transporte eficiente y moderno
¡El tranvía está volviendo a la acción! Desde la apertura de la primera línea en Seine-Saint-Denis en 1993, la red de tranvías de Île-de-France ha experimentado un desarrollo sin precedentes en los últimos años y ahora incluye 9 líneas, 210 estaciones y 126,8 km de vía. ¡Cada día, más de 1 millón de pasajeros utilizan este modo de transporte fiable, rápido y ecológico!
La resistencia del tranvía se basa en una combinación exitosa de varios elementos clave: un carril de tráfico dedicado, estaciones fácilmente identificables y identificables, conexiones con otros medios de transporte, altas frecuencias y amplitud, trenes espaciosos, luminosos y cómodos, e información en tiempo real.
Dependiendo del modelo, los vehículos pueden albergar entre 150 y más de 400 personas. Funcionan los 7 días de la semana, aproximadamente de 5 a.m. a 1 a.m. (aproximadamente a las 2 a.m. los viernes y sábados por la tarde y festivos). Las frecuencias se mantienen con un mínimo de cada 6 minutos en horas punta, cada 10 minutos en horas valle y cada 20 minutos por la tarde.
Puedes encontrar el mapa de la red de metro y el mapa de cada línea aquí: