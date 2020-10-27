El tranvía, un medio de transporte eficiente y moderno

¡El tranvía está volviendo a la acción! Desde la apertura de la primera línea en Seine-Saint-Denis en 1993, la red de tranvías de Île-de-France ha experimentado un desarrollo sin precedentes en los últimos años y ahora incluye 9 líneas, 210 estaciones y 126,8 km de vía. ¡Cada día, más de 1 millón de pasajeros utilizan este modo de transporte fiable, rápido y ecológico!

La resistencia del tranvía se basa en una combinación exitosa de varios elementos clave: un carril de tráfico dedicado, estaciones fácilmente identificables y identificables, conexiones con otros medios de transporte, altas frecuencias y amplitud, trenes espaciosos, luminosos y cómodos, e información en tiempo real.