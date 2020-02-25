Cifras clave
- 41Territorios cubiertos
- 767Municipios atendidos (es decir, la mitad de los 1268 municipios de Île-de-France)
- 133Emisoras atendidas
- 161Vehículos
- 1,4 Millionsviajes realizados desde junio de 2019
- 4,78/5Calificación Traveler
A su servicio
¿Qué es?
En términos concretos, el TàD es un minibús con unas diez plazas que solo circula cuando se hace reserva.
¿Cómo funciona?
Para garantizar que este servicio sea accesible para todos, Île-de-France Mobilités ha desarrollado una herramienta nueva, sencilla y completa para los usuarios.