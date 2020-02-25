Cifras clave
- 7j/7de 6 a.m. a medianoche
- 22 500Usuarios
- 800 000Viajes al año
Un conductor acompañante recoge a la persona con un vehículo adaptado a su hogar y luego la deja en su dirección de destino.
El servicio PAM es un servicio de transporte público bajo demanda. Creado en 2002, este servicio de transporte especializado tiene como objetivo facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Está financiado por la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités y los departamentos que la gestionan.
