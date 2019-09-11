Cifras clave
- 20 000Bicicletas eléctricas Classic Véligo Rental disponibles
- 1000Bicicletas de carga Véligo disponibles para alquilar
- PlusieursTipos de bicicletas que se benefician de una subvención para la compra
- 22 000Plazas disponibles en "Véligo/Aparcamientos para bicicletas Île-de-France Mobilités"
- 140 000Plazas para bicicletas en las inmediaciones de las estaciones para 2030
Aparcamiento para bicicletas
El aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités es un servicio de aparcamiento para bicicletas que ofrece refugios de autoservicio y taquillas colectivas seguras.
Ubicación de Véligo: servicio de alquiler de bicicletas
El mayor servicio de alquiler a largo plazo del mundo para bicicletas asistidas eléctricamente (EAB).
Aparcamiento para bicicletas
Para permitir que los pasajeros aparquen sus bicicletas cerca de estaciones y estaciones de tren, Île-de-France Mobilités financia y despliega aparcamiento seguro para bicicletas en toda la región de Île-de-France.
Ayuda con la compra de bicicletas
Contrata asistencia para bicicletas asistidas eléctricamente, bicicletas de carga, bicicletas plegables o bicicletas adaptadas.
Asistencia para el alquiler de bicicletas para empresas
Île-de-France Mobilités está creando una subvención para el alquiler de bicicletas para empresas.
Todo sobre el ciclismo en Île-de-France
Bicicletas y servicios puntuales, equipamiento, aparcamiento dedicado, carriles bici e incluso ideas para rutas: te damos todas las llaves para facilitar tu ciclismo en Île-de-France.
