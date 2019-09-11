Bicicleta

Durante varios años, Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France han invertido para fomentar el uso de bicicletas desarrollando, conjuntamente, medidas innovadoras y concretas para facilitar el uso de la "pequeña reina" y animar a los residentes de Île-de-France a subirse a la silla.

Cifras clave

  • 20 000Bicicletas eléctricas Classic Véligo Rental disponibles
  • 1000Bicicletas de carga Véligo disponibles para alquilar
  • PlusieursTipos de bicicletas que se benefician de una subvención para la compra
  • 22 000Plazas disponibles en "Véligo/Aparcamientos para bicicletas Île-de-France Mobilités"
  • 140 000Plazas para bicicletas en las inmediaciones de las estaciones para 2030

Aparcamiento para bicicletas

El aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités es un servicio de aparcamiento para bicicletas que ofrece refugios de autoservicio y taquillas colectivas seguras.

A su servicio

