¿Qué es el servicio de alquiler de bicicletas en Véligo Location?
Véligo Location es un servicio de alquiler de bicicletas a largo plazo creado por Île-de-France Mobilités.
Ofrece la posibilidad de alquilar una bicicleta durante un periodo de tiempo determinado y permite a todos los residentes de Île-de-France descubrir el uso de bicicletas en sus trayectos diarios, ya sea para desplazarse al trabajo o, por ejemplo, para llegar a una estación de tren.
La moto cuenta con muchas características que la convierten en una moto fiable, eficiente y agradable: iluminación delantera, cesto, frenos seguros o incluso dispositivos antirrobo. También hay accesorios opcionales (bolso, casco, portabebés) para adaptarse a las necesidades de cada uno.
Alquiler de Véligo: 20.000 e-bikes y 1.000 bikes de carga
El servicio de localización de Véligo cuenta con 20.000 bicicletas asistidas eléctricamente (EAB) y 1.000 bicicletas de carga asistidas eléctricamente (VCAE).
Las bicicletas de carga, que pueden transportar hasta cien kg, están dirigidas a familias que desean reemplazar sus coches y transportar a sus hijos. Existen tres modelos de bicicletas de carga: de dos ruedas, extensas y de tres ruedas.
¿Cuánto cuesta el servicio de localización de Véligo?
La e-bike se ofrece:
- Residentes de Île-de-France con un contrato de alquiler a largo plazo de 6 meses (+ 3 meses opcionales)
- a un ritmo de 40 € al mes, que puede reducirse a 20 € al mes gracias al apoyo del empleador. Este precio incluye el alquiler de la moto, ¡pero también un servicio de mantenimiento!
La bicicleta de carga se ofrece para:
- un periodo de alquiler de 1 a 3 meses a un tipo de 80 € al mes (tarifa reducida a 40 € al mes).
Una vez confirmado tu pedido, puedes recoger tu moto en uno de los 300 puntos de recogida disponibles en Île-de-France.
Contrata asistencia para diferentes tipos de bicicletas
Para animar a los residentes de Île-de-France a cambiar al ciclismo, Île-de-France Mobilités ha establecido una subvención para la compra de varios tipos de bicicletas: bicicletas asistidas eléctricamente, bicicletas de carga con o sin asistencia eléctrica, bicicletas plegables con o sin asistencia eléctrica, y bicicletas adaptadas.
El contrato de alquiler de Véligo
Anunciado en junio de 2017, Île-de-France Mobilités nombró a Fluow (consorcio La Poste / Transdev / Velogik / Cyclez) en noviembre de 2018 para establecer y operar este servicio público. El contrato de delegación del servicio público abarca un periodo de 6 años a partir de septiembre de 2019, con un presupuesto total de 111 millones de euros. El contrato actual expira el 31 de agosto de 2025.
El éxito de Véligo Location nos anima a ampliar la política de suministro de bicicletas. Así, Île-de-France Mobilités ya está pensando qué hacer a continuación.
Pronto se pondrá en marcha el procedimiento para la renovación del contrato de servicio público para la provisión, mantenimiento, mantenimiento y operación de un servicio público para bicicletas de alquiler a largo plazo en la región de Île-de-France. Se han identificado varios problemas:
- Garantizar una transición exitosa entre ambos contratos sin interrupciones para los residentes de Île-de-France
- Aumentar el número de bicicletas de 20.000 a 40.000
- Diversifica los tipos de bicicletas para llegar a nuevos públicos:
- Bicicletas asistidas eléctricamente
- Bicicletas de carga para familias
- Bicicletas mecánicas,
- Bicicletas plegables,
- Bicicletas de carga utilitarias para profesionales
- Bicicletas adaptadas a necesidades específicas
- Crea casas para bicicletas en estaciones o distritos de estaciones con:
- Información sobre todos los servicios de bicicletas de Île-de-France Mobilités
- Asesoramiento personalizado para elegir tu bicicleta de alquiler
- bicicletas para alquileres cortos,
- Reparación
- Eventos ciclistas con socios
Para más información sobre el procedimiento, haz clic aquí.