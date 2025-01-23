¿Qué es el servicio de alquiler de bicicletas en Véligo Location?

Véligo Location es un servicio de alquiler de bicicletas a largo plazo creado por Île-de-France Mobilités.

Ofrece la posibilidad de alquilar una bicicleta durante un periodo de tiempo determinado y permite a todos los residentes de Île-de-France descubrir el uso de bicicletas en sus trayectos diarios, ya sea para desplazarse al trabajo o, por ejemplo, para llegar a una estación de tren.

La moto cuenta con muchas características que la convierten en una moto fiable, eficiente y agradable: iluminación delantera, cesto, frenos seguros o incluso dispositivos antirrobo. También hay accesorios opcionales (bolso, casco, portabebés) para adaptarse a las necesidades de cada uno.