Cifras clave
- 1El carsharing sustituye a 5 a 8 coches
- 10 000 kmpor año: el umbral para cambiar al car-sharing
- entre 4000 et 6000 €Presupuesto anual medio de propiedad de un coche
Car Sharing
Durante varios años, Île-de-France Mobilités ha estado impulsando una política voluntaria a favor de la movilidad sostenible y la lucha contra la conducción en solitario, desarrollando una gama de servicios de movilidad para ofrecer a los residentes de Île-de-France respuestas relevantes a sus necesidades de viaje.