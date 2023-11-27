La etiqueta "Île-de-France Carsharing"

Además de las acciones emprendidas para mejorar la red de transporte público, Île-de-France Mobilités, en su papel de autoridad organizadora de movilidad, lleva varios años impulsando una política orientada a desarrollar una amplia gama de servicios de movilidad. El coche compartido, en la medida en que permite la provisión de un vehículo sin restricciones relacionadas con la propiedad (inversión, costes fijos, plaza de aparcamiento, etc.), representa una ventaja innegable para los hogares. Además, este servicio contribuye a la reducción del uso de coches en la ciudad y contribuye a la "desmotorización de los hogares", en particular al abandonar o no adquirir un vehículo.

En noviembre de 2019, tras varios meses de consulta con operadores de coche compartido, Île-de-France Mobilités creó la marca "Île-de-France Autopartage", que se identifica por una pegatina azul pegada en los parabrisas de vehículos de coche compartido (coches, scooters, vehículos utilitarios). Es una herramienta legal y educativa para las autoridades locales con competencia en carretera. Aunque las ofertas de las empresas que ofrecen un servicio de coche compartido puedan ser diferentes, la Etiqueta garantiza a todos los usuarios una base común de servicios como:

Provisión de vehículos exclusivamente dedicados al carsharing y baja contaminación: eléctricos, de hidrógeno o gasolina/híbridos respetando el Crit'Air1

Posibilidad de reservar el servicio para duraciones cortas: 10 minutos para un servicio flotante y una hora para un servicio con estaciones reservadas

Vehículos puestos a disposición con o sin reserva previa

Claridad de la información sobre los términos de servicio

Acceso al servicio para el público en general, incluidos los conductores jóvenes a partir de los 18 años

El mantenimiento regular de vehículos y el servicio de asistencia al usuario abiertos durante la apertura del servicio.

Estos requisitos facilitan así el proceso de selección de operadores por parte de los municipios que deseen desplegar el car-sharing en su territorio. Pero además, Île-de-France Mobilités apoya a esta última mediante seminarios temáticos diseñados para presentar las ventajas de esta práctica, destacar los comentarios y explicar los términos y condiciones legales de los acuerdos entre municipios y operadores de coche compartido. A continuación encontrarás el contenido de estos seminarios: