Cifras clave
- 23 305Plazas de aparcamiento disponibles
- 79Instalaciones de aparcamiento y viaje cerca de las estaciones de tren
- 30 000Lugares para finales de 2028
A su servicio
¿Qué es el Park & Ride?
Las suscripciones de Park & Ride facilitan el acceso al transporte público en los suburbios periféricos, con plazas de aparcamiento seguras a solo un paso del tren.
¿Cómo funciona el sistema de aparcar y recorrer?
¿Precios, suscripciones y condiciones de acceso al servicio Park & Ride? Déjanos explicarlo.