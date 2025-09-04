¿Cómo funciona el sistema de aparcar y recorrer?

¿Cuál es el precio en Park & Ride?

Las plazas de aparcamiento están disponibles a una tarifa mensual atractiva negociada para los suscriptores de Navigo, que incluso puede llegar hasta una "tarifa cero euros" en algunos aparcamientos y dentro del límite de plazas disponibles.

Céntrate en el tipo de interés cero del euro

La suscripción cero euros la establece el operador del aparcamiento (ciudad o autoridad intermunicipal donde se encuentra el aparcamiento). Está reservado para usuarios con un pase anual elegible cargado en su pase Navigo y que utilizan regularmente el Park & Ride ( mínimo 9 plazas de aparcamiento alimentadoras al mes) y dentro del límite de plazas disponibles con esta ventaja de precio*.

¿Cómo puedo acceder al tipo de interés cero euros?

Como estos aparcamientos no pertenecen a Île-de-France Mobilités, el viajero debe consultar con el operador del Park and Ride que desee utilizar para saber si esta oferta está disponible.

Si esta oferta tarifaria está disponible, la suscripción será emitida por el operador tan pronto como el viajero haya presentado una solicitud de suscripción incluyendo el comprobante de su pase anual Navigo**.

La tarifa cero euros puede cancelarse si el abonado utiliza el aparcamiento menos de nueve veces para coger el tren durante el mes y si su pase anual Navigo ya no está activo. Además, el suscriptor debe demostrar regularmente la validez de su plan anual. El operador informará al suscriptor del procedimiento de cancelación en el momento del registro.

*Para más información, por favor contacte directamente con el operador del aparcamiento.

**Sujeto a disponibilidad.