Para facilitar y promover el viaje en tren a los residentes de Île-de-France en las afueras, se ha creado la marca Parking Relais .

¿Su objetivo? Identifica aparcamientos en Île-de-France donde es posible aparcar tu vehículo rápida y con seguridad, a pocos pasos de la estación, beneficiándose de una tarifa preferente.

Los espacios etiquetados cumplen los criterios de calidad de servicio establecidos por Île-de-France Mobilités. Pueden acomodar vehículos no autorizados en la Zona de Bajas Emisiones (LEZ), permitiendo a los viajeros continuar su viaje al corazón de la región en transporte público.