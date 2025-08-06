Para facilitar y promover el viaje en tren a los residentes de Île-de-France en las afueras, se ha creado la marca Parking Relais .
¿Su objetivo? Identifica aparcamientos en Île-de-France donde es posible aparcar tu vehículo rápida y con seguridad, a pocos pasos de la estación, beneficiándose de una tarifa preferente.
Los espacios etiquetados cumplen los criterios de calidad de servicio establecidos por Île-de-France Mobilités. Pueden acomodar vehículos no autorizados en la Zona de Bajas Emisiones (LEZ), permitiendo a los viajeros continuar su viaje al corazón de la región en transporte público.
Aproximadamente 23.305 plazas en 79 aparcamientos disponibles
Actualmente, alrededor de 23.305 plazas cumplen los criterios de calidad de servicio de la marca Île-de-France Mobilités, en 79 instalaciones de Park & Ride en servicio.
Gracias al programa de inversión lanzado por Île-de-France Mobilités en 2016, se han financiado más de 11.000 espacios. Para finales de 2028, 30.000 plazas etiquetadas por Île-de-France Mobilités estarán disponibles.
Etiquetado, garantía de servicio para viajeros
- La garantía de encontrar un lugar para los suscriptores;
- Un requisito de seguridad (dispositivos antiintrusións e ilegales de aparcamiento, protección por vídeo, etc.);
- Acceso más fácil con el uso del pase Navigo ;
- Espacios reservados y equipamiento accesible para personas con movilidad reducida ;
- Espacios para motocicletas y coche compartido ;
- Puntos de carga para vehículos eléctricos.