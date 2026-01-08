El sello Park & Ride: ¿cuáles son los objetivos?
El sello Park & Ride tiene como objetivo:
- Defina una calidad de servicio homogénea para todas las instalaciones Park & Ride financiadas por Île-de-France Mobilités,
- Y mejorar la visibilidad del servicio dentro de los centros de intercambio.
Los requisitos de la etiqueta Park & Ride
La etiqueta establece un marco para 8 principios de calidad de servicio destinados a hacer atractivos los aparcamientos disponibles en las instalaciones Park & Ride para los viajeros.
1 - La identidad de Park & Ride
El propietario del proyecto que desee obtener la etiqueta debe cumplir con la carta gráfica definida por Île-de-France Mobilités para mejorar la visibilidad del servicio.
2 - Limpieza y mantenimiento
El propietario del proyecto se compromete a implementar métodos de gestión y mantenimiento para ofrecer a los pasajeros instalaciones limpias, atractivas y agradables de usar.
3 - Seguridad y Protección
El propietario del proyecto se compromete a mantener los dispositivos de seguridad del Park and Ride en buen estado y a cumplir con las normativas de seguridad contra incendios.
4 - Accesibilidad, recepción e información para los pasajeros
El Park & Ride es accesible para todos los pasajeros y debe proporcionarles información visible, legible y actualizada para que puedan realizar su viaje intermodal en las mejores condiciones.
5 - Precios
El propietario del proyecto respeta la lista de precios definida por la etiqueta, dependiendo del tipo de equipamiento y de la zona tarifaria Navigo.
Tiene la opción de incluir la tarifa cero euros para viajeros con un pase anual activo Navigo.
6 - Uso del pase Navigo
Con vistas a una visión MaaS, el pase Navigo debe usarse para acceder al Park & Ride.
7 - Multimodalidad
Dependiendo de las ambiciones locales, el Park & Ride debe incluir:
- Plazas de aparcamiento para bicicletas,
- Motocicletas,
- Compartir coche y compartir coche,
- Y que se equipen con estaciones de carga para vehículos eléctricos.
8 - Transparencia operativa
El propietario del proyecto comunica a Île-de-France Mobilités todos los datos operativos que dispone cada año para beneficiarse de las subvenciones operativas anuales.
A continuación encontrará todos los documentos necesarios para la etiqueta Park-and-Ride:
La calidad del servicio de la marca Park & Ride
Cada año, el propietario del proyecto debe cumplir con una serie de compromisos de calidad de servicio que forman parte de la etiqueta Park & Ride.
Île-de-France Mobilités utiliza varias herramientas para evaluar el cumplimiento de los compromisos de calidad del servicio :
- El informe anual,
- visitas de compradores misteriosos acompañadas de un reportaje fotográfico,
- Etcetera.
Esta evaluación conduce a la asignación o no del bono según las cantidades establecidas en cada acuerdo operativo.
Encuestas de compradores misteriosos
En el futuro, los mystery shoppers se realizarán con más regularidad a lo largo del año. Los resultados se comunicarán al propietario para que se puedan tomar medidas correctivas.
Esta evolución hará posible:
- garantizar la calidad del servicio Park & Ride a los pasajeros durante toda la vigencia del acuerdo,
- para compartir métodos de evaluación objetivos,
- y para asegurar que las bonificaciones se procesen de manera oportuna.
Los responsables del proyecto y sus operadores participarán en la implementación de estos nuevos métodos de monitorización para una buena apropiación de las nuevas herramientas desplegadas por Île-de-France Mobilités.
¿Qué financiación proporciona Île-de-France Mobilités?
En cuanto a inversión, el propietario del proyecto puede beneficiarse de una subvención máxima del 70% del proyecto por parte de Île-de-France Mobilités, con un límite máximo de subvención:
- 11.000 € por plaza para los aparcamientos,
- y 5.000 € por espacio para aparcamientos en tierra.
Funcionamiento del Park & Ride
Cuando se construye un Park and Ride financiado por Île-de-France Mobilités, el propietario del proyecto se compromete a operar el equipo durante un periodo de 10 a 30 años.
También se compromete a hacerlo cumpliendo con la etiqueta y a implementar una política de aparcamiento en las inmediaciones de la instalación , de modo que el 80% esté ocupado por usuarios del transporte público.
Fórmula de indexación anual de tasas
Las tarifas mensuales se regulan según el marco de referencia de servicios de la etiqueta Parking Relais. Estas cantidades pueden indexarse según la fórmula de indexación prevista en el acuerdo entre Île-de-France Mobilités y el propietario del proyecto, y especificada en el punto 5 de la etiqueta Park & Ride.
Para facilitar este cálculo, encontrará el índice Kn correspondiente al año actual correspondiente al año de certificación en los documentos descargables en este sitio.
Procedimiento para beneficiarse de las subvenciones operativas
Para demostrar la correcta implementación de la etiqueta, el propietario del proyecto debe enviar el informe de actividad del año N a Île-de-France Mobilités a más tardar el 30 de junio del año N+1 para beneficiarse de las dos subvenciones operativas:
- El bono por calidad del servicio (S1)
- El bonus de asistencia (S2),
El bono S2 puede complementarse con la subvención de compensación de ingresos (S3*) para los propietarios de proyectos que implementan la tarifa cero euros para los titulares de un pase anual Navigo.
*Para la subvención S3, el propietario del proyecto puede solicitar un anticipo por cada año de funcionamiento (año N). El año siguiente, esta cantidad se ajustará según el uso real registrado en el informe de actividad enviado a Île-de-France Mobilités a más tardar el 30 de junio del año N+1.