Los requisitos de la etiqueta Park & Ride

La etiqueta establece un marco para 8 principios de calidad de servicio destinados a hacer atractivos los aparcamientos disponibles en las instalaciones Park & Ride para los viajeros.

1 - La identidad de Park & Ride

El propietario del proyecto que desee obtener la etiqueta debe cumplir con la carta gráfica definida por Île-de-France Mobilités para mejorar la visibilidad del servicio.

2 - Limpieza y mantenimiento

El propietario del proyecto se compromete a implementar métodos de gestión y mantenimiento para ofrecer a los pasajeros instalaciones limpias, atractivas y agradables de usar.

3 - Seguridad y Protección

El propietario del proyecto se compromete a mantener los dispositivos de seguridad del Park and Ride en buen estado y a cumplir con las normativas de seguridad contra incendios.

4 - Accesibilidad, recepción e información para los pasajeros

El Park & Ride es accesible para todos los pasajeros y debe proporcionarles información visible, legible y actualizada para que puedan realizar su viaje intermodal en las mejores condiciones.

5 - Precios

El propietario del proyecto respeta la lista de precios definida por la etiqueta, dependiendo del tipo de equipamiento y de la zona tarifaria Navigo.

Tiene la opción de incluir la tarifa cero euros para viajeros con un pase anual activo Navigo.

6 - Uso del pase Navigo

Con vistas a una visión MaaS, el pase Navigo debe usarse para acceder al Park & Ride.

7 - Multimodalidad

Dependiendo de las ambiciones locales, el Park & Ride debe incluir:

Plazas de aparcamiento para bicicletas,

Motocicletas,

Compartir coche y compartir coche,

Y que se equipen con estaciones de carga para vehículos eléctricos.

8 - Transparencia operativa

El propietario del proyecto comunica a Île-de-France Mobilités todos los datos operativos que dispone cada año para beneficiarse de las subvenciones operativas anuales.

A continuación encontrará todos los documentos necesarios para la etiqueta Park-and-Ride: