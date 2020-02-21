Autobús

Cada día, 5 millones de viajes son realizados por residentes de Île-de-France en uno de los 10.500 autobuses y autocares que circulan por toda la red Île-de-France Mobilités.

A su servicio

  • Líneas regulares

    Tus líneas de autobús en París, en los suburbios interiores y en los suburbios exteriores.

  • Líneas exprés

    ¡Los campeones de las largas distancias!

  • Noctilien

    De 0:30 a 5:30 a.m., la red Noctilien se encarga de la red.