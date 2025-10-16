Líneas regulares

Autobuses más seguros también

Además de la protección por vídeo y la radiolocalización , que equipan casi el 100% de los autobuses de la región, la presencia humana es esencial para tranquilizar a los pasajeros.

Además de los agentes de la SUGE (Vigilancia General) y del GPSR (Grupo de Protección y Seguridad de Red) desplegados en las redes operadas por la SNCF y la RATP, Île-de-France Mobilités financia a más de 520 agentes de mediación en toda la red para apoyar a los pasajeros a diario.

Desde 2017 también se han desplegado 200 agentes de seguridad privados financiados por Île-de-France Mobilités y empleados por operadores de transporte. A través de su presencia diaria y disuasiva, garantizan la seguridad de los pasajeros, empleados y propiedades, y reducen la sensación de inseguridad.

Finalmente, en 2019 se concluyó una colaboración sin precedentes con la gendarmería nacional que, gracias a la financiación de Île-de-France Mobilités, le permite realizar 1000 patrullas al año como reservista de la gendarmería.

Descenso bajo demanda

Para mejorar la sensación de seguridad de los pasajeros, y en particular de las mujeres que usan el autobús y regresan tarde por la noche, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha el servicio de desembarco bajo demanda , que consiste en ofrecer a cualquiera que lo solicite la posibilidad de bajarse entre dos paradas de autobús, para acercarlos a su destino final. Este servicio, especialmente relevante cuando las paradas están lejos, se establece por la noche o por la noche a partir de las 22:00. 70 líneas se vieron afectadas por este sistema en enero de 2019 y nuevas líneas lo están ofreciendo gradualmente.

Líneas cada vez más accesibles

Casi todos los autobuses y autocares cuentan ahora con el equipamiento necesario para acomodar a personas en silla de ruedas. Para que una línea de autobús sea accesible para personas que necesitan usar silla de ruedas, al menos el 70% de las paradas deben permitirles subir y bajar del autobús: Île-de-France Mobilités financia el máximo legal del 70% del coste de los trabajos realizados por los gestores de carreteras (municipios, intermunicipales, departamentos, etc.) para hacer accesibles las paradas de autobús, ¡Porque no se trata solo de tener autobuses equipados con rampas de acceso!

Sila red de autobuses de París ha sido totalmente accesible durante más de 10 años, esto también ocurre con más de 500 líneas de autobús en toda la región (septiembre de 2019), cifra que no para de aumentar (212 en 2014).