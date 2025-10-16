Líneas regulares

Una red en crecimiento
Se dedican recursos adicionales al desarrollo de esta red, que es esencial para la movilidad de los residentes de Île-de-France , y especialmente de los habitantes de los suburbios exteriores. Entre 2017 y 2019, Île-de-France Mobilités mejoró 900 líneas, lo que también resultó en la compra de 500 vehículos nuevos y la creación de más de 2000 empleos.
Las mejoras están principalmente orientadas a adaptar la operación de las líneas al ritmo de vida de los residentes de Île-de-France: aumento de la frecuencia de paso durante el día o en hora punta y mejora de los horarios, con autobuses anteriores y/o posteriores. A veces son las rutas de las líneas las que deben adaptarse a los cambios en los territorios, como nuevas instalaciones o distritos a atender, la transformación de una calle en un eje peatonal, la creación de carriles bici, etc.
Una red rediseñada por primera vez en 70 años
Por ejemplo, las rutas de las líneas en París, que apenas habían cambiado en 70 años, fueron en gran medida rediseñadas en abril de 2019, especialmente para servir mejor a muchos distritos cuya población ha crecido significativamente desde los años 50.
Autobuses limpios, cómodos y seguros para todas las líneas
¡Objetivos de limpiar los autobuses!
Todos los autobuses encargados desde 2016 funcionan con electricidad o biometano. Nuestro objetivo es el más ambicioso de Europa en términos de transición energética: tener una flota de autobuses 100% limpia para 2025 para las zonas más densas de la región y para 2030 para toda la región. Ya hay más de 350 autobuses limpios en circulación y en 2020, alrededor de 600 autobuses y autocares limpios llegarán a la red para sustituir a los autobuses y autocares diésel.
Dar la bienvenida a estos nuevos vehículos requiere tener depósitos de autobuses adaptados a nuevas tecnologías para poder recargarlos con electricidad o biometano. Además, Île-de-France Mobilités también está probando varios vehículos propulsados por hidrógeno en una ruta regular en el sector de Versalles.
¿Y la comodidad de los pasajeros?
Desde 2019, todos los autobuses adquiridos por Île-de-France Mobilités se han ido equipando gradualmente con aire acondicionado suave para mejorar el confort de los usuarios, y un nuevo diseño interior con un nuevo sistema de color de asientos para mostrar mejor los asientos reservados para pasajeros prioritarios (personas ciegas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con dificultades para mantenerse en pie, como personas con muletas...).
Autobuses más seguros también
Además de la protección por vídeo y la radiolocalización , que equipan casi el 100% de los autobuses de la región, la presencia humana es esencial para tranquilizar a los pasajeros.
Además de los agentes de la SUGE (Vigilancia General) y del GPSR (Grupo de Protección y Seguridad de Red) desplegados en las redes operadas por la SNCF y la RATP, Île-de-France Mobilités financia a más de 520 agentes de mediación en toda la red para apoyar a los pasajeros a diario.
Desde 2017 también se han desplegado 200 agentes de seguridad privados financiados por Île-de-France Mobilités y empleados por operadores de transporte. A través de su presencia diaria y disuasiva, garantizan la seguridad de los pasajeros, empleados y propiedades, y reducen la sensación de inseguridad.
Finalmente, en 2019 se concluyó una colaboración sin precedentes con la gendarmería nacional que, gracias a la financiación de Île-de-France Mobilités, le permite realizar 1000 patrullas al año como reservista de la gendarmería.
Descenso bajo demanda
Para mejorar la sensación de seguridad de los pasajeros, y en particular de las mujeres que usan el autobús y regresan tarde por la noche, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha el servicio de desembarco bajo demanda , que consiste en ofrecer a cualquiera que lo solicite la posibilidad de bajarse entre dos paradas de autobús, para acercarlos a su destino final. Este servicio, especialmente relevante cuando las paradas están lejos, se establece por la noche o por la noche a partir de las 22:00. 70 líneas se vieron afectadas por este sistema en enero de 2019 y nuevas líneas lo están ofreciendo gradualmente.
Líneas cada vez más accesibles
Casi todos los autobuses y autocares cuentan ahora con el equipamiento necesario para acomodar a personas en silla de ruedas. Para que una línea de autobús sea accesible para personas que necesitan usar silla de ruedas, al menos el 70% de las paradas deben permitirles subir y bajar del autobús: Île-de-France Mobilités financia el máximo legal del 70% del coste de los trabajos realizados por los gestores de carreteras (municipios, intermunicipales, departamentos, etc.) para hacer accesibles las paradas de autobús, ¡Porque no se trata solo de tener autobuses equipados con rampas de acceso!
Sila red de autobuses de París ha sido totalmente accesible durante más de 10 años, esto también ocurre con más de 500 líneas de autobús en toda la región (septiembre de 2019), cifra que no para de aumentar (212 en 2014).
Información práctica
Precio
El precio de un viaje en autobús es de un billete t+ por viaje y dos billetes t+ para destinos más allá de dos zonas. Para los titulares de un pase Navigo, se incluyen viajes en autobús. Para los pasajeros que usan Navigo Liberté+, el billete está a la tarifa de carnet del primer viaje.
Bueno saberlo: puedes comprar tu billete de autobús por SMS, ¡no hace falta comprarlos en la taquilla ni en una terminal!
Horarios
Los horarios y mapas de las 1.500 líneas de autobús pueden consultarse directamente con el planificador de rutas.