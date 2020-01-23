Política de Accesibilidad de la Red

Plan maestro para la accesibilidad, accesibilidad de la red de tranvías y carreteras, material rodante y estaciones

El Plan Maestro de Accesibilidad

La accesibilidad de toda la cadena de viajes fue obligatoria por la ley del 11 de febrero de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad, modificada por la ordenanza del 26 de septiembre de 2014.

La accesibilidad del transporte público afecta a vehículos, estaciones o paradas, información para los pasajeros, así como equipamiento. El objetivo es que las personas con movilidad reducida puedan entrar, moverse y utilizar todos los servicios como otros pasajeros.

Île-de-France Mobilités aprobó su Plan Maestro de Accesibilidad en 2009 y su Plan Maestro de Accesibilidad – Agenda Programada de Accesibilidad (SD'AP) en julio de 2015. Esto presenta las orientaciones generales y prioridades para hacer accesible el servicio de transporte público y, más concretamente, el trabajo que se debe llevar a cabo en las redes de carreteras y ferrocarriles.

De acuerdo con la ordenanza de 26 de septiembre de 2014 que modifica la ley del 11 de febrero de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía para las personas con discapacidad, y en consulta con transportistas, autoridades locales y las asociaciones implicadas, Île-de-France Mobilités ha propuesto una agenda programada de accesibilidad (SDA-Ad'AP o Ad'AP) que establece un calendario preciso para los trabajos que aún se deben realizar en las redes ferroviarias y viarias entre ahora y 2024:

Accesibilidad al material rodante

Cuando el material rodante es renovado o renovado, autobuses, tranvías, metro y trenes se hacen accesibles para personas con movilidad reducida. Creación de espacios dedicados a personas con movilidad reducida, rampa de acceso, botón de emergencia al alcance, señalización legible... Muchos equipos adaptados se despliegan a bordo de autobuses, tranvías, metro y trenes. El objetivo es permitir que todos los residentes de Île-de-France utilicen el transporte público.

Estaciones de ferrocarril

La accesibilidad de una estación consiste en hacer que la cadena de viaje sea accesible para todas las personas con movilidad reducida, desde la carretera hasta el tren. La eliminación de obstáculos, la instalación de puertas automáticas, taquillas y máquinas expendedoras de billetes accesibles, el ancho de los caminos, pero también la adaptación o creación de estructuras de cruce de vías (puentes peatonales y pasos subterráneos) con la creación de ascensores, la adaptación de la altura de los andenes a los trenes y la instalación de tiras de advertencia en ellos, así como la mejora de la iluminación y la información visual y sonora las obras principales. La red de referencia de estaciones SDA está compuesta por 268 estaciones: 209 estaciones SNCF y 65 estaciones RATP, 6 de las cuales son operadas conjuntamente por ambos operadores. Esta red de referencia ha sido definida para cubrir casi el 95% del tráfico ferroviario en la región de Île-de-France.

En el perímetro de la RATP (RER A y RER B), la estación de Luxemburgo (RER B) fue puesta a disposición en 2019. 64 estaciones eran accesibles a finales de 2019 y la última, Croix de Berny, estará disponible en 2021.

En el perímetro de la SNCF, 15 estaciones terminaron sus trabajos en 2019 (Arpajon, Boussy-St-Antoine, Choisy-le-Roi, Corbeil-Essonnes, Epinay-sur-Orge, Ermont Halte, Fontainebleau – Avon, Garges – Sarcelles, Houdan, Le Stade, Maisons-Alfort – Alfortville, Nemours – St-Pierre, Pierrefitte-Stains, St-Gratien, La Barre Ormesson), y 5 en 2020 (Courbevoie, Juvisy, Montereau, Javel, Dourdan, Dourdan la Forêt). A esto debe añadirse la estación Les Clairières-Verneuil, que se ha puesto a disposición como parte de otro programa.

Teniendo en cuenta las estaciones compartidas por ambos operadores, a finales de 2020 se pueden acceder a 177 estaciones. Cabe señalar que también hay 7 estaciones además de las de la SDA.

La puesta en marcha en 2019 de la nueva rama del tranvía T4 en Clichy-Montfermeil, así como la ampliación del tranvía T1 en las rutas Asnières-Quatre, también ofrecen nuevas estaciones accesibles para los usuarios de la región de Île-de-France.

Accesibilidad de la red de tranvías y carreteras

La red de tranvías es totalmente accesible de forma independiente para personas en silla de ruedas.

Desde febrero de 2010, las 69 líneas de la red de autobuses de París son accesibles para personas con discapacidad. En el resto de la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités trabaja con las autoridades locales para garantizar la accesibilidad física de las líneas, por un lado adquiriendo material rodante que los haga accesibles para personas en silla de ruedas y, por otro, financiando la accesibilidad de los puntos de parada.

Île-de-France Mobilités financia los estudios de diagnóstico y desarrollo de los puntos de parada por un importe de 300 € por parada, y el coste total del trabajo hasta el 70%. Una línea urbana operada por autobús se declara accesible cuando el 100% de sus vehículos y el 70% de sus paradas cumplen con los estándares de accesibilidad y el personal está formado para acoger y cuidar a personas con discapacidad.