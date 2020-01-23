Política de Accesibilidad de la Red

El Plan Maestro de Accesibilidad

La accesibilidad de toda la cadena de viajes fue obligatoria por la ley del 11 de febrero de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad, modificada por la ordenanza del 26 de septiembre de 2014.

La accesibilidad del transporte público afecta a vehículos, estaciones o paradas, información para los pasajeros, así como equipamiento. El objetivo es que las personas con movilidad reducida puedan entrar, moverse y utilizar todos los servicios como otros pasajeros.

Île-de-France Mobilités aprobó su Plan Maestro de Accesibilidad en 2009 y su Plan Maestro de Accesibilidad – Agenda Programada de Accesibilidad (SD'AP) en julio de 2015. Esto presenta las orientaciones generales y prioridades para hacer accesible el servicio de transporte público y, más concretamente, el trabajo que se debe llevar a cabo en las redes de carreteras y ferrocarriles.

De acuerdo con la ordenanza de 26 de septiembre de 2014 que modifica la ley del 11 de febrero de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía para las personas con discapacidad, y en consulta con transportistas, autoridades locales y las asociaciones implicadas, Île-de-France Mobilités ha propuesto una agenda programada de accesibilidad (SDA-Ad'AP o Ad'AP) que establece un calendario preciso para los trabajos que aún se deben realizar en las redes ferroviarias y viarias entre ahora y 2024: