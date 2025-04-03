Presentación de la red

Noctilien ofrece una verdadera red de autobuses nocturnos en Île-de-France. En total, hay 48 líneas de autobús que permiten a los residentes de Île-de-France desplazarse de forma eficiente por la noche por toda la región de Île-de-France. Consta de 4 tipos de líneas: línea circular, línea radial, línea pasante y línea de circunvalación:

2 líneas intramuros en París, una en cada dirección (N01, N02), que conectan 4 estaciones principales de transbordo de autobús (Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare y Gare Montparnasse), así como muchos lugares de ocio nocturno (Campos Elíseos, Saint-Germain-des-Prés, Bastilla, Pigalle, etc.). Las líneas N01 y N02 ya pueden acomodar a personas con movilidad reducida. Se planea una accesibilidad gradual en otras líneas.

37 líneas desde París. Desde las 5 principales estaciones de transbordo situadas en París (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse), hacia los suburbios interiores y exteriores;

8 líneas de barrio en barrio. Estas líneas ofrecen principalmente enlaces exprés y semidirectos desde París hacia los suburbios interiores y exteriores;

1 línea (N71) en los suburbios interiores, que ocupa parte de la ruta del TVM entre Saint-Maur Créteil y Bourg la Reine a través del Rungis Marché International. La cola ya puede acomodar a personas con movilidad reducida.

Cabe señalar que otras líneas de autobús también pueden circular toda la noche además de la oferta de Noctilien: por ejemplo, la línea 191-100 entre Yerres y Rungis o las líneas Filéo (se requiere reserva).