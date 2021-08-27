Líneas exprés

Conectando las principales aglomeraciones de los suburbios exteriores, en los últimos años se han desarrollado unas veinte líneas de autobús exprés. Ofrecen una solución de movilidad fiable y rápida en rutas donde la infraestructura no permite la circulación de trenes.
Céntrate en la experimentación con autobuses exprés de dos pisos:
Conectando Dourdan, en el sur de Essonne, con Massy-Palaiseau a través de la autopista A10, la línea 91-03 es una de las más eficientes de la red, y es para responder a este alto número de pasajeros que Île-de-France Mobilités ha lanzado el experimento de vehículos de dos pisos.
Más cómodos, climatizados y con techo de cristal en la primera planta para dar una impresión de claridad, estos autobuses ofrecen una mayor capacidad que sus predecesores. 83 pasajeros ocupan su lugar en cada viaje, frente a 65 por vehículo en un autobús convencional. Esto supone una mejora significativa para usuarios cuyo tiempo de viaje es de varias decenas de minutos en este tipo de línea que cubre largas distancias.
