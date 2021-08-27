Líneas exprés

Conectando las principales aglomeraciones de los suburbios exteriores, en los últimos años se han desarrollado unas veinte líneas de autobús exprés. Ofrecen una solución de movilidad fiable y rápida en rutas donde la infraestructura no permite la circulación de trenes.

Céntrate en la experimentación con autobuses exprés de dos pisos:

Conectando Dourdan, en el sur de Essonne, con Massy-Palaiseau a través de la autopista A10, la línea 91-03 es una de las más eficientes de la red, y es para responder a este alto número de pasajeros que Île-de-France Mobilités ha lanzado el experimento de vehículos de dos pisos.