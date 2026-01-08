Coche compartido en Île-de-France

Car-sharing: ¡cómo usarlo!

¿Has oído hablar del coche compartido? Es la agrupación de una flota de vehículos en beneficio de los suscriptores: un servicio práctico y económico que reduce el número de coches sin uso en la ciudad.

Este sistema te permite tener un coche durante un viaje ocasional sin tenerlo. El abonado no se preocupa por el seguro, el mantenimiento ni siquiera el aparcamiento. Para disfrutar de un coche o un scooter, solo tienen que reservar un vehículo de autoservicio aparcado en un aparcamiento cerca de su casa cuando quieran, para la ruta que elijan y por un tiempo limitado.

En Île-de-France, existen 4 modelos principales de coche compartido:

En un bucle : el usuario recoge y devuelve el vehículo al mismo lugar (Communauto, Clem', Citiz, etc.)

: el usuario recoge y devuelve el vehículo al mismo lugar (Communauto, Clem', Citiz, etc.) Free-floating : no hay espacios ni estaciones reservadas, el usuario puede recoger y devolver el vehículo en cualquier lugar dentro de una zona definida (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy, etc.)

: no hay espacios ni estaciones reservadas, el usuario puede recoger y devolver el vehículo en cualquier lugar dentro de una zona definida (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy, etc.) Peer-to-peer (P2P): las personas alquilan su propio vehículo a través de una plataforma; El usuario recoge el vehículo en la empresa de alquiler y lo devuelve allí

(P2P): las personas alquilan su propio vehículo a través de una plataforma; El usuario recoge el vehículo en la empresa de alquiler y lo devuelve allí En una empresa : compartir una flota (propiedad de la empresa o de un operador) dentro de una empresa

¿Pero por qué usar el car-sharing?

Si no tienes coche propio y quieres visitar a amigos o familiares en una zona con poco o ningún servicio de transporte público, opta por un alquiler de un día o medio día Si eres un comerciante en pleno centro de la ciudad y necesitas un scooter para llegar a tus reuniones de negocios sin atascos: opta por el scooter compartido Si necesitas un vehículo para transportar cargas pesadas, por ejemplo al comprar muebles: reserva una furgoneta para un coche compartido

Un coche... sin las desventajas

Según la encuesta nacional de ADEME sobre car-sharing (2019), las motivaciones para unirse a un servicio de car-sharing se resumen en el dicho "tener un coche sin sus desventajas".

A la pregunta "¿Qué factores contaron en su decisión de suscribirse a un servicio de coche compartido?", los habitantes de la región de Île-de-France respondieron: