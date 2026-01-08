Coche compartido en Île-de-France
Car-sharing: ¡cómo usarlo!
¿Has oído hablar del coche compartido? Es la agrupación de una flota de vehículos en beneficio de los suscriptores: un servicio práctico y económico que reduce el número de coches sin uso en la ciudad.
Este sistema te permite tener un coche durante un viaje ocasional sin tenerlo. El abonado no se preocupa por el seguro, el mantenimiento ni siquiera el aparcamiento. Para disfrutar de un coche o un scooter, solo tienen que reservar un vehículo de autoservicio aparcado en un aparcamiento cerca de su casa cuando quieran, para la ruta que elijan y por un tiempo limitado.
En Île-de-France, existen 4 modelos principales de coche compartido:
- En un bucle : el usuario recoge y devuelve el vehículo al mismo lugar (Communauto, Clem', Citiz, etc.)
- Free-floating: no hay espacios ni estaciones reservadas, el usuario puede recoger y devolver el vehículo en cualquier lugar dentro de una zona definida (Zity, Cityscoot, Free2Move, ShareNow, Cooltra, Yego, Troopy, etc.)
- Peer-to-peer (P2P): las personas alquilan su propio vehículo a través de una plataforma; El usuario recoge el vehículo en la empresa de alquiler y lo devuelve allí
- En una empresa : compartir una flota (propiedad de la empresa o de un operador) dentro de una empresa
¿Pero por qué usar el car-sharing?
- Si no tienes coche propio y quieres visitar a amigos o familiares en una zona con poco o ningún servicio de transporte público, opta por un alquiler de un día o medio día
- Si eres un comerciante en pleno centro de la ciudad y necesitas un scooter para llegar a tus reuniones de negocios sin atascos: opta por el scooter compartido
- Si necesitas un vehículo para transportar cargas pesadas, por ejemplo al comprar muebles: reserva una furgoneta para un coche compartido
Un coche... sin las desventajas
Según la encuesta nacional de ADEME sobre car-sharing (2019), las motivaciones para unirse a un servicio de car-sharing se resumen en el dicho "tener un coche sin sus desventajas".
A la pregunta "¿Qué factores contaron en su decisión de suscribirse a un servicio de coche compartido?", los habitantes de la región de Île-de-France respondieron:
Las desventajas percibidas como las más molestas pueden variar de una situación a otra. Por ello, el aparcamiento es más frecuente entre los residentes de la región de París.
Útil, económico y bueno para el planeta
El car-sharing reduce la dependencia del coche y fomenta el cambio hacia otras formas de movilidad (ciclismo, transporte público, etc.). En este sentido, reduce el consumo de energía y las emisiones de contaminantes. Además, también libera espacio urbano que antes se utilizaba para aparcar vehículos personales. Por último, este servicio es una solución atractiva frente al aumento de los precios del petróleo, la expansión urbana y las políticas que restringen el uso de coches particulares.
Île-de-France Mobilités: comprometido con el car-sharing
Desde abril de 2019, Île-de-France Mobilités emite la etiqueta "Île-de-France Autosharing" a operadores de coches compartidos que cumplen con criterios ecológicos, de accesibilidad, técnicos y de calidad de servicio.
Este enfoque se llevó a cabo con un triple objetivo:
- permitir que los residentes de Île-de-France accedan a este tipo de servicio con total tranquilidad,
- apoyar el desarrollo del sector
- proporcionar a los 1300 municipios de la Región una herramienta regulatoria para promover este servicio.
Descubre la etiqueta "Île-de-France Carsharing"
La red de jugadores de coche compartido
Île-de-France Mobilités también coordina la red de actores del coche compartido (autoridades locales, operadores, oficinas de diseño, etc.) organizando seminarios regulares para apoyar a las autoridades locales que deseen organizar un servicio de coche compartido en su territorio. Se está preparando un kit legal para esta multa y estará disponible pronto.