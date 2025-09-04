Descubre bicicletas de autoservicio

¿Te gusta moverte en bici pero no tienes una? ¡Las bicicletas de autoservicio (VLS) están a tu disposición!

¿Puedo coger prestada una bici de autoservicio?

Las bicicletas de autoservicio son accesibles para cualquiera que quiera desplazarse en bicicleta, ya seas parisino, de Île-de-France o incluso simplemente de paso. Sin embargo, existen condiciones de edad. Para más información sobre este tema, consulta directamente con los distintos gestores de motos de autoservicio.

¿DÓNDE puedo encontrar una bicicleta de autoservicio?

En París y en algunos municipios de los suburbios interiores, con el servicio Vélib', hay cerca de 1.800 estaciones de autoservicio para bicicletas.

También se pueden encontrar el 41 en Cergy-Pontoise (VélO2) y el 10 en Créteil (Cristolib').

¿Cómo sé si hay una bici disponible cerca?

Cuando realices una búsqueda de "Cerca" en nuestra web, te mostraremos las estaciones de bicicletas compartidas cercanas, así como la disponibilidad en tiempo real de las bicicletas y el número de plazas libres para dejar la bicicleta que has pedido prestada.

Para saber si hay una bicicleta disponible cerca para autoservicio, consulta las diferentes estaciones Vélib', VélO2 y Cristolib' en las distintas páginas web.

Por último, las aplicaciones Vélib', VélO2 y Cristolib' están disponibles en la App Store (iPhone) y la Play Store (Android) para ayudarte a usar el servicio a diario.

Bicicletas de autoservicio, instrucciones de uso

Pide prestada una bici

Ve a la terminal de la estación que elijas.

Si tienes una suscripción anual, puedes pedir prestada una bicicleta con tu tarjeta Navigo o tu tarjeta de abonado.

Si eres usuario ocasional, solo necesitas tu tarjeta bancaria o comprar tu billete online para ahorrar tiempo en la terminal, donde solo tendrás que identificarte usando un código, proporcionado al comprar online, para recoger la moto.

Dejar una bici

Ve a la terminal de la estación que elijas.

Coloca la bici en un punto de anclaje vacío. Espera a que se apague la señal (luz y/o sonido) antes de salir, esto significa que la moto está bien devuelta; si la señal dura demasiado, la bici está mal bloqueada.

No olvides que eres responsable de la última moto que poseas. Así que asegúrate de cerrarla bien antes de salir del aparcamiento.

Si tienes problemas para pedir prestado o dejar una bicicleta, contacta directamente con los servicios correspondientes.

Por último, para conocer todas las posibilidades disponibles en las terminales, no dude en consultar las páginas web de los servicios de autoservicio de bicicletas compartidas correspondientes.

¿Cuánto cuesta usar bicicletas de autoservicio?

Tienes a tu disposición varias fórmulas de suscripción: abono de día, abono semanal, suscripción anual...

Independientemente de la fórmula elegida, los primeros 30 minutos son gratis cada vez que pidas prestada una bicicleta. Más allá de los primeros 30 minutos, tendrás que pagar una cantidad adicional. Se ofrecen descuentos a ciertos tipos de público.

Para saber más sobre las diferentes suscripciones y precios que ofrecen, visita las páginas web dedicadas. Puedes combinar las diferentes suscripciones Vélib', Cristolib' y VélO2 en tu tarjeta Navigo.